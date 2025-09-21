Diễn viên Ngọc Xuân: Thử thách chính mình trong từng vai diễn

Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, Ngọc Xuân từng “gây thương nhớ” cho khán giả khi chạm ngõ điện ảnh với vai nữ chính trong Ngày xưa có một chuyện tình. Trong lần trở lại màn ảnh rộng với Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, khán giả thêm một lần bất ngờ bởi vai diễn và hình tượng nhân vật cô đảm nhận.

Tạo hình nhân vật của Ngọc Xuân trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn

Trong phim, Ngọc Xuân vào vai Anh Thư - một minh tinh bạc mệnh. Dù không xuất hiện thường xuyên nhưng nhân vật Anh Thư trở thành điểm khởi phát cho toàn bộ mạch phim trong chuyến hành trình vừa hài hước vừa kịch tính đưa xác cô về quê để được gặp con gái.

Nói về lý do nhận lời vai diễn này, Ngọc Xuân cho biết, ngay từ buổi casting cô đã bị thuyết phục bởi năng lượng, sự nhiệt huyết của đạo diễn. Dù Anh Thư không xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi phân cảnh đều gợi suy nghĩ cho khán giả. Chính sự chân thật đó đã chạm đến nữ diễn viên. “Đọc đến những trang cuối kịch bản, tôi đã khóc và thấy thương nhân vật vô cùng”, Ngọc Xuân bộc bạch. Cũng theo nữ diễn viên 9X, sự đối lập của nhân vật Anh Thư: một minh tinh được mọi người săn đón và câu chuyện hậu trường nhiều góc khuất là điều khiến cô rung động, muốn thể hiện trọn vẹn số phận này.

Vai Anh Thư trong Làm giàu với ma 2 đặc biệt với Ngọc Xuân còn bởi đa phần các cảnh quay trong phim cô đều phải “độc diễn” trước ống kính, thay vì được nâng đỡ cảm xúc từ bạn diễn. Đây là trải nghiệm vừa áp lực nhưng cũng thú vị, đòi hỏi cô phải tập trung cao độ. Khó khăn còn đến từ những yêu cầu về mặt thể chất. Bởi khi phải hóa thân thành “xác chết”, cô phải tập nín thở lâu, không được phép chớp mắt khi diễn, giữ bất động trong nhiều cảnh quay. Vì liên tục ngâm mình dưới nước, da cô cũng bị dị ứng.

Ngọc Xuân tự nhận, sau bộ phim, cô học được cách bình tĩnh hơn trong mọi tình huống, tập trung trọn vẹn vào cảnh quay, kiên nhẫn và luôn đặt mục tiêu chung của phim lên hàng đầu. Khi vượt qua các thử thách, cô cảm thấy tự hào và coi là trải nghiệm quý giá mà bản thân rất trân trọng.

Sinh năm 1999, trước khi bén duyên với điện ảnh, Ngọc Xuân từng được biết đến qua các vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình Giấc mơ của mẹ (2022), MV Vì sao sáng (Lam Trường)... Nhưng cô chỉ thực sự được biết đến khi được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chọn vào vai chính - Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình. Thời điểm đó, trong clip casting, khi diện áo dài truyền thống và các trang phục mang hơi hướng của thập niên 1990, Ngọc Xuân nhận nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ vì sở hữu thần thái, phong cách, giọng nói phù hợp với nhân vật. Ngoài vẻ ngoài trong veo, mang hơi hướng hoài niệm, đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc và nụ cười rạng rỡ của cô cũng ghi điểm với khán giả. Với vai Miền, Ngọc Xuân đã thể hiện được sự biến chuyển về mặt tâm lý sâu sắc và biểu cảm khá đa dạng. Vai diễn này cũng mang về cho cô giải thưởng “Diễn viên trẻ triển vọng” tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024.

Chia sẻ về thành công đầu tay và sức ép cần vượt qua, Ngọc Xuân tâm sự: “Tôi có áp lực khi phải vượt qua cái bóng quá lớn từ sau thành công của Ngày xưa có một chuyện tình, nhưng đó cũng là động lực để tôi làm mới mình. Tôi muốn có những vai diễn khác đi, những số phận khác nhau để thử thách chính mình. Đó mới là điều khiến tôi hứng thú”.

