Điều gì làm nên sức hút nhà ở xã hội của K-Home?

Thông tin về ba dự án K-Home Cityview, K-Home Avenue và K-Home Midtown tại Đồng Nai đang thu hút sự chú ý của nhiều người tìm kiếm nơi an cư ổn định. Không chỉ bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội (NOXH) tại khu vực, các dự án còn gây chú ý khi có thêm loại hình căn hộ 3 phòng ngủ – sản phẩm hiếm gặp trong phân khúc này, hướng đến nhu cầu sinh sống của các gia đình đa thế hệ Việt.

Căn hộ K-Home được bàn giao hoàn thiện nội thất chất lượng cao, giúp cư dân có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống ngay sau khi nhận nhà

Không gian sống được thiết kế cho nhịp sống gia đình Việt

Các dự án K-Home mang đến nhiều lựa chọn căn hộ từ studio, 1 phòng ngủ đến 2 phòng ngủ, phù hợp với người độc thân, các cặp vợ chồng trẻ hoặc gia đình nhỏ. Đáng chú ý, trong lần triển khai này, một dòng loại hình mới được bổ sung là căn hộ 3 phòng ngủ, được Kim Oanh Land nghiên cứu dựa trên nét văn hóa “tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường” của người Việt.

Việc phát triển căn hộ 3 phòng ngủ cũng xuất phát từ hình mẫu NOXH chuẩn Singapore mà thương hiệu K-Home theo đuổi. Tại Singapore, các căn hộ NOXH không bị giới hạn bởi diện tích mà được phát triển đa dạng từ 1- 4 phòng ngủ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống của các gia đình nhiều thế hệ.

Bên trong căn hộ, không gian được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, tập trung vào các khu vực sinh hoạt chính như phòng khách, bếp và phòng ngủ. Cách bố trí hợp lý giúp căn hộ vẫn đảm bảo sự tiện nghi dù diện tích không quá lớn, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng và thông thoáng.

Một trong những điểm được chú trọng trong thiết kế là việc toàn bộ căn hộ được bố trí theo trục Bắc – Nam. Thiết kế này giúp hạn chế bức xạ nhiệt trực tiếp và tăng khả năng đón gió tự nhiên, từ đó giúp không gian sống mát mẻ và dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, hệ cửa và cửa sổ lớn giúp căn hộ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tăng khả năng thông gió.

Đặc trưng của mô hình NOXH chuẩn Singapore K-Home là tất cả sản phẩm đều phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE với các giải pháp tiết kiệm 20% điện năng, tiết kiệm 20% lượng nước sinh hoạt và giảm 20% hàm lượng carbon trong vật liệu. Những giải pháp này không chỉ giúp công trình vận hành hiệu quả hơn mà còn góp phần giảm chi phí cho gia chủ trong suốt quá trình sử dụng. Thực tế, nhiều khu nhà ở xã hội tại Singapore được thiết kế theo hướng bền vững, tích hợp hệ tiện ích và có thể phục vụ nhu cầu sinh sống của cư dân trong thời gian dài, thậm chí qua nhiều thế hệ. Đây cũng là định hướng mà Kim Oanh Land hướng đến khi phát triển mô hình NOXH chuẩn Singapore K-Home.

Phối cảnh hồ bơi của dự án K-Home Avenue tại trung tâm Nhơn Trạch

Đặc trưng của chuỗi dự án K-Home là hệ tiện ích phong phú nổi bật với trường học, công viên, sân chơi trẻ em, khu tập gym ngoài trời, vườn thư giãn, khu BBQ, mini-mart,… Đáng chú ý, các dự án đều được quy hoạch hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em. Đây là tiện ích không quá phổ biến ở loại hình NOXH và thậm chí hiếm khi xuất hiện tại các dự án nhà ở thương mại phân khúc bình dân. Việc Kim Oanh Land đầu tư tiện ích này cho thấy định hướng phát triển không gian sống toàn diện hơn, nơi cư dân không chỉ có nơi ở ổn định mà còn có thêm lựa chọn thư giãn, vận động và gắn kết cộng đồng ngay trong dự án.

Nhà ở trung tâm, giá cả vừa tầm, chất lượng vượt trội

Các dự án K-Home đều sở hữu vị trí trung tâm đô thị sầm uất, dân cư hiện hữu đông đúc với mạng lưới tiện ích ngoại khu đa dạng. Điển hình K-Home Cityview nằm tại trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ), cách TP.HCM chỉ 10 phút di chuyển. Trong khi đó, K-Home Avenue thừa hưởng lợi thế mặt tiền trục đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C) kết nối trực tiếp sân bay Long Thành, cách metro Thủ Thiêm – Long Thành chỉ 3 phút di chuyển. Còn K-Home Midtown nằm tại trung tâm Trảng Bom.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land chia sẻ: “Đối với chúng tôi, NOXH không chỉ là một chính sách phúc lợi của Nhà nước, việc sở hữu một tổ ấm chất lượng chính là quyền lợi ai cũng xứng đáng có được.”

Kim Oanh Land hướng đến mục tiêu đem đến chất lượng cuộc sống toàn diện từ tổ ấm gia đình cho đến cộng đồng cư dân

Theo bà Kim Oanh, với dòng sản phẩm K-Home, nhiều người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp đã có cơ hội tiếp cận nhà ở chất lượng 200 triệu đồng số vốn ban đầu, kết hợp các chính sách hỗ trợ vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội.

“Từ kinh nghiệm đó, đối với các dự án K-Home ở Đồng Nai, chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì mức giá tốt nhất, đi cùng đó là tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác tài chính uy tín nhằm tăng cơ hội sở hữu căn nhà chất lượng chuẩn Singapore”, bà Oanh nhấn mạnh.

Với mức giá hợp lý cùng định hướng phát triển chú trọng chất lượng sống, các dự án K-Home Cityview, K-Home Avenue và K-Home Midtown được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tìm nhà tại Đồng Nai trong thời gian tới.

THANH ĐỨC