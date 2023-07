Điều tra vụ làm giả thư kêu gọi tháng nhân đạo quốc gia

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo về việc truy tìm các tổ chức, cá nhân đã nhận được tài liệu bị làm giả lấy danh nghĩa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, có nội dung các đối tượng đã lấy danh nghĩa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm giả Công văn số 134/TƯHCTĐ về “Thư kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2023” đề ngày 12-5 để gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nhằm ủng hộ tiền nhân kỷ niệm 160 năm ra đời của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã nhận được công văn giả nêu trên gửi thông tin, tài liệu gốc về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, xác minh.