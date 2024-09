Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM về hoạt động xuất bản

Chiều 11-9, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi tiếp Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, nhằm khảo sát kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM...

Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, hoạt động xuất bản của TPHCM đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển nhanh về quy mô, số lượng, chất lượng xuất bản phẩm được nâng cao, góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện nay, TPHCM có 2 nhà xuất bản (NXB) do Thành phố quản lý là NXB Tổng hợp TPHCM và NXB Trẻ, 4 NXB thuộc các trường đại học (Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Sư phạm TPHCM), 4 văn phòng đại diện NXB nước ngoài và 28 chi nhánh NXB Trung ương, địa phương; 1.360 doanh nghiệp in, chiếm gần 2/3 số doanh nghiệp hoạt động in của cả nước. Thành phố có 1.509 thư viện địa phương và hệ thống thư viện tại các trường từ phổ thông đến đại học.

Theo đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, hoạt động xuất bản của thành phố có 3 điểm nổi bật, cụ thể: các ấn phẩm được xuất bản và phát hành chuyển tải nội dung, tư tưởng theo đúng tôn chỉ, mục đích của giấy phép hoạt động xuất bản; hình thức thể hiện đa dạng với các sản phẩm sách in, sách điện tử; năng lực tổ chức bản thảo tốt, đề tài ngày càng phong phú, xuất bản phẩm chất lượng cao.

Một điểm nổi bật khác của xuất bản TPHCM là chủ trương huy động các nguồn lực xã hội, là cơ chế mở nhằm phát triển sự nghiệp xuất bản, in, phát hành; hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ văn hóa tinh thần cho người dân thành phố; khai thác mạnh mẽ năng lực, trí tuệ của các cá nhân trong hoạt động sáng tác, biên tập sách và tiềm lực tài chính, kinh doanh phát hành xuất bản phẩm của các tổ chức theo định hướng văn hóa, tư tưởng và đúng quy định pháp luật đã tạo ra diện mạo sôi động của ngành xuất bản trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó là việc chăm lo phát triển nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân thông qua việc tổ chức các sự kiện về sách.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chia sẻ về tình hình hoạt động của xuất bản TPHCM trong 20 năm qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng theo đồng chí Tăng Hữu Phong, việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc được thành phố duy trì thực hiện, đầu tư trong nhiều năm qua. Nhiều hoạt động định kỳ đã trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút đông đảo người dân như: Lễ hội Đường sách Tết Nguyên Đán (từ năm 2000 đến nay), Hội sách TPHCM, Hội sách Thiếu nhi, Ngày Sách và Văn hóa đọc... thu hút hàng trăm ngàn lượt người/năm. Năm 2023, TPHCM là địa phương đầu tiên công bố Giải thưởng Sách Thiếu nhi TPHCM. Gắn kết nhiều thành viên tiêu biểu trong các lĩnh vực như nhà nghiên cứu, tác giả sách, nhà báo, học sinh/sinh viên, ca sĩ, diễn viên… làm đại sứ văn hóa đọc theo nhiệm kỳ hằng năm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Tại chương trình làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã lắng nghe những chia sẻ cũng như đề xuất từ các đơn vị xuất bản, phát hành trên địa bàn TPHCM. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao Thành ủy TPHCM và các đơn vị tham mưu đã chuẩn bị nghiêm túc, công phu các nội dung báo cáo, tài liệu; đặc biệt là việc bố trí, sắp xếp chương trình khảo sát thực tiễn của Đoàn khảo sát tại các NXB, cơ sở in và nhà phát hành sách.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, TPHCM với vị trí là trung tâm xuất bản, in và phát hành sách năng động, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số cả nước, thì việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW và các văn bản của Đảng trên lĩnh vực xuất bản của Thành phố đòi hỏi những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác.

Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, đơn vị quản lý trực tiếp NXB Trẻ và Nhà in Lê Quang Lộc, chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, đồng chí Phan Xuân Thủy chia sẻ mong muốn Thành ủy TPHCM quan tâm, chỉ đạo và triển khai một số nội dung: Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản NXB trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm; Tiếp tục củng cố nâng cao nguồn lực các đơn vị xuất bản, in và phát hành trong bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng của truyền thông và xuất bản; Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc quy hoạch sắp xếp, phát triển NXB theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa theo tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, người làm xuất bản vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HỒ SƠN