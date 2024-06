Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc tại Đà Nẵng và Quảng Nam

UBND xã Duy Vinh báo cáo với đoàn công tác, giai đoạn 2021-2024, xã Duy Vinh đạt tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và duy trì bền vững 19 tiêu chí. 4 năm qua, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất hơn 150 tỷ đồng, nhân dân địa phương đóng góp hơn 10 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng trong năm 2023, tăng 34 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 0,65%, hộ nghèo 0,14%.

Đại diện xã Duy Vinh báo cáo quá trình xây dựng nông thôn mới với đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác

Nói chuyện với chính quyền và người dân địa phương, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương bày tỏ niềm vui khi thấy hệ thống đường giao thông được đầu tư bê tông hoá kiên cố, mở rộng; cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; nhất là việc người dân chủ động hưởng ứng, cùng xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, cốt lõi của xây dựng NTM là hướng đến thu nhập của người dân. Do đó trong thời gian tới, chính quyền và người dân phải phát huy lợi thế của địa phương khi gần đô thị cổ Hội An, vùng sông nước, làng nghề truyền thống để phát triển du lịch và giữ gìn bản sắc văn hoá bản địa; giữ gìn an ninh, đoàn kết gắn bó để tiếp tục xây dựng thành công NTM nâng cao, tiến đến kiểu mẫu.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà động viên đại diện chính quyền xã Duy Vinh và người dân địa phương

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Sau khi nghe báo cáo kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại TP Đà Nẵng, đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, Đà Nẵng đã tiên phong, đột phá trên nhiều lĩnh vực như: đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; quy hoạch, phát triển đô thị; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thể hiện tầm nhìn dài hạn đúng đắn với bước đi phù hợp trong từng giai đoạn…

Nhờ vậy, kinh tế của TP Đà Nẵng đạt được mức tăng trưởng đáng kể: giai đoạn 2021-2023 tăng trưởng bình quân đạt 5,51%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2023 đạt 4.537 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ...

Đặc biệt, Đà Nẵng cần tiếp tục phấn đấu trở thành đô thị lớn, sinh thái thông minh, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Những kết quả đạt được của Đà Nẵng trong thời gian qua là căn cứ rất quan trọng để góp phần hình thành các nhận định, đánh giá chung trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.



NGUYỄN CƯỜNG - XUÂN QUỲNH