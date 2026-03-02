Xung đột Trung Đông: Thị trường toàn cầu chao đảo, giá vàng tăng hơn 2%

Căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông sau các cuộc đụng độ quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran cuối tuần qua đang tạo cú sốc lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu, đẩy giá vàng tăng mạnh trong phiên đầu tuần.

Biểu đồ giá vàng, bạc thế giới trong phiên giao dịch sáng 2-3. Ảnh: GOLD PRICE

Trong phiên giao dịch sáng 2-3, giá vàng thế giới tăng 2,46%, lên 5.359,47 USD/ounce. Các kim loại quý khác cũng đi lên, gồm bạc giao ngay tăng 2,05% lên 94,3 USD/ounce; bạch kim tăng 1,23% lên 2.388 USD/ounce; palladium tăng 0,5% lên 1.793,5 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, thị trường tiền điện tử chịu áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư giảm mức độ chấp nhận rủi ro. Theo dữ liệu từ CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử từ ngày 28-2 đến 1-3 có thời điểm giảm khoảng 128 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đi xuống, với các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq giảm lần lượt 1,05%, 0,43% và 0,92%.

Tại châu Á, thị trường chịu sức ép ngay khi mở cửa phiên đầu tuần. Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm 1.263,39 điểm (2,15%) xuống 57.586,88 điểm; chỉ số Topix mất 2,1%. Tuy nhiên, cổ phiếu các tập đoàn có mảng kinh doanh quốc phòng như Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries và IHI Corporation tăng hơn 1%.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục nhạy cảm trước mọi biến động tại Trung Đông, đặc biệt là rủi ro nguồn cung năng lượng và phản ứng chính sách tiền tệ từ Mỹ.

