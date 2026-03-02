Giá vàng chiều 2-3 tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn 9999 đều đã tiến sát 191 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng thêm 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay (2-3), tổng cộng tăng 3,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 187,9 triệu đồng/lượng mua vào và 190,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay, tổng cộng tăng 3,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch bằng giá với vàng miếng SJC: 187,9 triệu đồng/lượng mua vào và 190,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 1,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, tổng cộng tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 186,9 triệu đồng/lượng mua vào và 189,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 186,4 triệu đồng/lượng mua vào và 189,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 30 ngày 2-3 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 5.397,9 USD/ounce, tăng thêm 65 USD/ounce so với buổi sáng và tổng cộng tăng gần 119 USD so với phiên trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 171 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 18,5-19,9 triệu đồng/lượng.

