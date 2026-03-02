Công tác kiểm soát giá cả tại các chợ truyền thống còn yếu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp UBTVQH. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày báo cáo về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cử tri và nhân dân tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu xuân và các lễ hội tại các địa phương; số vụ việc tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp; số lượng bệnh nhân viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa tăng vọt trong và sau kỳ nghỉ tết... Những vấn đề đó cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cho ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, theo phản ánh của một số cử tri, chi phí học thêm hiện nay tăng hơn cả khi chưa có Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Bên cạnh đó, sau sáp nhập, có nơi nhân dân vẫn phải đi rất xa mới đến được nơi giải quyết thủ tục hành chính.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị báo cáo cần nhấn mạnh thêm, dịp tết nhu cầu tiêu dùng tăng rất mạnh nhưng giá cả tăng nhiều, sức mua giảm sút. Nêu ví dụ cụ thể, bà Nguyễn Thanh Hải cho biết, ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ "tôi đi chợ nhiều mặt hàng tăng giá rất cao, có thứ tăng gấp đôi, thậm chí có hộp mứt có giá lên đến 400.000 đồng (giá thực chỉ khoảng 100.000 đồng)". Theo đại biểu, công tác kiểm soát giá cả tại các chợ truyền thống còn yếu.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị bổ sung các nội dung được phản ánh vào báo cáo.

ANH PHƯƠNG