Sáng 2-3: Vàng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt vượt 188 triệu đồng/lượng

Sáng 2-3, giá vàng trong nước tiếp tục tăng, trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt xa mốc 5.300 USD/ounce.

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết 185,6 triệu đồng/lượng mua vào và 188,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh. Công ty SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 185,4 triệu đồng/lượng mua vào và 188,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 185,5 triệu đồng/lượng mua vào và 188,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 9 giờ ngày 2-3 (giờ Việt Nam) đạt 5.332,4 USD/ounce, tăng gần 51 USD so với phiên trước. Mức giá này quy đổi tương đương 168,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 19,8-19,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá bạc tăng 2,4%, lên hơn 96 USD/ounce. Trong tháng 2-2026, vàng tăng tháng thứ 7 liên tiếp, còn bạc tăng tháng thứ 10.

NHUNG NGUYỄN

