Mưa như trút nước, Huế sẵn sàng di dời 33.000 người dân

Các lực lượng quân đội, công an ở TP Huế đã đến địa phương giúp người dân gia cố nhà cửa, sẵn sàng di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm để phòng chống bão số 10.

Bộ đội Biên phòng TP Huế giúp người dân gia cố mái nhà phòng chống bão số 10

Ngay từ đầu giờ chiều 27-9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An cùng lực lượng dân quân và chính quyền địa phương khẩn trương giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, vận động di dời trước khi bão đổ bộ.

Phường Thuận An sẵn sàng di dời 711 hộ/2.471 nhân khẩu đến các điểm tránh trú an toàn; kiểm tra, gia cố khu vực bãi tắm Thuận An có nguy cơ sạt lở.

Hiện các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới biển thuộc Bộ đội Biên phòng TP Huế đang phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ở khu vực xung yếu di dời đến nơi an toàn.

Trên tuyến biên giới đất liền, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng bà con thôn Hợp Thượng thu hoạch lúa vụ hè thu, kịp thời vận chuyển, bảo quản nhằm giảm thiểu thiệt hại; phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát, lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Đến nay, toàn bộ hơn 1.100 tàu thuyền của TP Huế đã vào nơi tránh trú an toàn; gần 99% diện tích lúa hè thu đã được thu hoạch. Ngoài ra, đã xây dựng phương án di dời khoảng 10 ngàn hộ/33.000 nhân khẩu ở vùng ven biển, đầm phá, khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Chiều cùng ngày, kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Trạm RaĐa 3511, phường Phong Quảng, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh lưu ý với cán bộ, chiến sĩ của trạm tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão số 10, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

>> Video và hình ảnh ứng phó bão số 10, ghi nhận tại Huế, chiều 27-9:

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở khu vực miền núi TP Huế

Gia cố bờ biển Thuận An

Nỗ lực giúp người dân thu hoạch lúa chạy bão

Triển khai phương án di dời người dân trong vùng nguy hiểm đi tránh bão

Hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa chống bão số 10

VĂN THẮNG