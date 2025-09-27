Cần sơ tán dân, bảo vệ đê điều trước bão số 10

Ngày 27-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành việc cấm biển trước 17 giờ ngày 27-9.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị việc sơ tán người trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng phải hoàn tất trước 15 giờ ngày 28-9.

Công văn nêu các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về an toàn tàu thuyền và thực hiện nghiêm Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26-9-2025.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có thêm công văn riêng gửi Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai, đề nghị khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về bờ do một số tàu của các địa phương này vẫn đang trong khu vực có nguy cơ gặp nguy hiểm.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm dự báo tâm bão có xác suất cao đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành thêm một văn bản đề nghị 7 tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, xử lý khẩn cấp những vị trí xung yếu. Danh mục cụ thể gồm: đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (Nam Định); đê biển Quảng Nham, Hải Bình (Thanh Hóa); đê biển Diễn Thành, Quỳnh Thọ, Long - Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, kè Cẩm Nhượng, Hội Thống (Hà Tĩnh); đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị).

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin với báo chí chiều 27-9

Trong khi đó, tại cuộc họp cung cấp thông tin báo chí diễn ra chiều 27-9 ở Hà Nội, các Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh với tốc độ 30-35km/giờ, gần gấp đôi so với trung bình. Cường độ có xu hướng tăng thêm khi áp sát bờ, hoàn lưu lớn đã gây mưa sớm từ chiều tối 27-9.

Vị trí tâm bão số 10 vào lúc 17 giờ ngày 27-9

Từ chiều mai 28-9, gió bão trên đất liền sẽ mạnh rõ rệt tại Quảng Trị - Thanh Hóa. Chuyên gia nhận định khoảng sáng 29-9, tâm bão sẽ đổ bộ Bắc Trung bộ, trọng điểm tại Nghệ An - Quảng Trị có gió cấp 10-12, giật cấp 14. Lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 600mm.

PHÚC VĂN