Đổi xăng sang điện, chủ xe VF 8 thấy quyết định đúng đắn sau khoảnh khắc sinh tử

Anh Nguyễn Hùng (TPHCM) là một trong những khách hàng tiên phong sở hữu VinFast VF 8 tại Việt Nam từ năm 2023. Sau hai năm đồng hành, anh Hùng khẳng định mình “chưa bao giờ hối hận”, đặc biệt sau lần chiếc xe cứu nguy cho anh.

“VF 8 lái nhàn, sinh ra là để chạy đường dài”

Là một người đam mê xe và thích thử nghiệm những điều mới mẻ nên vào năm 2023, anh Hùng đã không ngần ngại đổi xăng sang điện. Thời điểm đó, anh cũng tham khảo thêm hai mẫu xe là Subaru Forester và Ford Territory, nhưng không thấy thuyết phục. Bởi vậy, anh quyết định chọn VF 8 rộng rãi hơn, quãng đường di chuyển dài hơn và chi phí sở hữu hợp lý.

“Ngày đầu mở cửa xe, nhìn nội thất là mê. Không gian thoáng, màn hình lớn, chạy êm và nhẹ nhàng”, anh Hùng kể lại. Với chiều dài cơ sở lớn, VF 8 mang lại sự thoải mái rõ rệt so với chiếc xe xăng cũ của gia đình anh. Vợ anh khen xe êm, không gian nội thất phù hợp cho những gia đình có con nhỏ. Cả gia đình đều đánh giá cao sự yên tĩnh khi xe vận hành.

Sau thời gian trải nghiệm, anh Hùng đánh giá cảm giác lái VF 8 khác biệt, xe nặng nhưng đầm chắc, ổn định. Trên đường trường, xe vận hành êm và ít mệt, trái ngược với trải nghiệm trước đây với xe xăng.

“VF 8 sinh ra để chạy đường dài, lái nhàn nhờ có nhiều công nghệ hỗ trợ. Hành khách cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng”, anh Hùng nhận xét. Dùng xe được khoảng 2 năm, anh đã đưa VF 8 tới Phan Thiết, Đà Lạt và thường xuyên lái về quê vợ. “Đi xe điện đường dài không bất tiện như nhiều người nghĩ, trạm sạc hiện đã phủ rất rộng. Quan trọng là phải tính toán cung đường và trạm sạc trước hành trình”, anh chia sẻ.

Được cứu nguy nhờ hệ thống phanh tự động khẩn cấp

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 15.000 km của anh Hùng là một đêm tháng 7, trên hành trình từ quê vợ về TP.HCM. Xuất phát muộn khoảng 11-12h đêm, khi đến Long Thành khoảng 2 giờ sáng, anh đã rất buồn ngủ nhưng vẫn chủ quan, muốn chạy cố 70 km còn lại để kịp về nhà.

Tuy nhiên, anh đã ngủ gật lúc nào không hay. Trong khoảnh khắc mơ màng, bất chợt xe thắng gấp. Anh Hùng bừng tỉnh choàng dậy, giật mình khi trước mắt là chiếc xe tải án ngữ ngay trước mắt. “Chỉ vài giây nữa thôi, nếu hệ thống ADAS trên VF 8 xử lý chậm, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm. May mắn là hệ thống phanh khẩn cấp của xe đã can thiệp kịp thời, để cứu mạng tôi”, anh kể lại. Anh nói rằng từ trước tới nay, bản thân anh vốn cẩn thận khi lái xe ban đêm, nhưng tình huống này khiến anh nhận ra công nghệ an toàn chủ động không chỉ là tính năng để quảng bá. Đó là yếu tố thực sự có thể cứu mạng. “Không ai muốn thử cảm giác ấy thêm lần nữa, nhưng nếu phải đi xa, tôi và gia đình vẫn sẽ yên tâm hơn khi biết chiếc xe luôn âm thầm bảo vệ mình”, anh chia sẻ.

Ngoài tính năng phanh tự động khẩn cấp, anh Hùng cũng thừa nhận VF 8 có số lượng trang bị hỗ trợ lái nhiều nhất trong phân khúc. Các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm… đều hỗ trợ đáng kể cho người lái mới.

Trong hai năm sử dụng, anh chưa từng gặp hỏng hóc giữa đường. “Tôi thấy VF 8 vận hành bình thường, dễ chịu”, anh nói. Anh đánh giá cao những cải tiến gần đây của VinFast, đặc biệt khi sử dụng pin CATL giúp khối lượng xe nhẹ hơn và tích hợp thêm công nghệ.

Anh Hùng cũng là một trong các thành viên hoạt động nhiệt tình trong các hội nhóm VF 8, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe cho mọi người. Theo anh Hùng, nhiều khách hàng Việt chưa hiểu hết về xe điện nên đôi khi còn bỡ ngỡ trong khi sử dụng.

“Điển hình là việc sạc xe. Nhiều người không biết xe mình là VF 3, VF e34 hay VF 5 chỉ cần sạc ở trụ 60 kW nhưng lại xếp hàng ở trụ 120 kW khiến thời gian bị kéo dài không cần thiết”, anh phân tích. Bởi vậy, vị chủ xe khuyên người dùng xe điện nên chủ động tìm hiểu kỹ về cách sử dụng, cách sạc cũng như bảo dưỡng xe.

ĐỨC HOÀNG