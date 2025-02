Dọn hơn 20 tấn rác và trồng 600 cây xanh làm đẹp môi trường

Các đơn vị thực hiện trồng hơn 600 cây xanh tại huyện Hóc Môn

Tại ngày hội, hơn 200 đoàn viên thanh niên, người lao động các đơn vị và địa phương đã cùng nhau trồng 600 cây giáng hương và dọn dẹp hơn 20 tấn rác khô tại khu vực ấp 8, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) nhằm tạo cảnh quan, giúp môi trường sống thêm xanh, sạch, đẹp.

Hơn 600 cây giáng hương được trồng trong sáng 25-2 để tạo mảng xanh môi trường sống

Các đại biểu trồng cây xanh tại ngày hội

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM Nguyễn Trọng Tính cho biết, trong 2 năm qua, trung tâm phối hợp cùng các đơn vị đã trồng hàng ngàn cây xanh tại huyện Nhà Bè và Hóc Môn.

Cũng theo ông Tính, ngày hội đã có sức lan tỏa, thu hút được các tình nguyện viên tham gia, nhất là người trẻ, từ đó góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp.

Các bạn trẻ dọn vệ sinh, làm sạch môi trường sống tại khu vực ấp 8, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn)

Trước đó, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thành phố phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an TPHCM và Tập đoàn Vinfast thực hiện chương trình “Phủ xanh trường học” tại 11 trường trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM. Chương trình cũng đã tuyên truyền Luật An toàn Giao thông, trao học bổng cho học sinh khó khăn và dạy kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 10.000 học sinh.

THÁI PHƯƠNG