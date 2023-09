Đồng bào Công giáo chung tay trong công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM

Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Tôn giáo Chính phủ; Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo các quận huyện, sở ngành TP; đại diện Tòa Tổng Giám mục TPHCM; Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh thành phía Nam, các tôn giáo bạn và 548 đại biểu là những linh mục, chức sắc, tu sĩ, người tiêu biểu trong đồng bào Công giáo TPHCM.

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam TPHCM xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028) với chủ đề: Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ VIII (năm 2018-2023), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (năm 2023 - 2028); nhất trí cao với đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và tham gia các cuộc vận động, phong trào xã hội, hoạt động từ thiện xã hội.

Trong đó, tiêu biểu là hoạt động bác ái, xã hội như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Người Công giáo TPHCM đồng hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm”, “Vì người nghèo”, “Người Công giáo tham gia bảo vệ môi trường”…

Đã có nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay được các vị linh mục, tu sĩ, chức sắc, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, họ đạo đề ra, thu hút đông đảo giáo dân, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong xã hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng và trân trọng những kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM trên các lĩnh vực, khẳng định sự tiếp nối chặng đường hơn 40 năm của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM hoạt động theo đường hướng Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và thực hiện nhiệm vụ động viên đồng bào Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước tích cực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM trong sự nghiệp đoàn kết lương - giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp sức cho công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM thời gian qua có nhiều khởi sắc, với phương châm “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng bào Công giáo đã sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, tăng cường đoàn kết và tham gia các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội phát động, đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng TPHCM thành đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo TPHCM mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của hệ thống Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, để tiếp tục phát huy sự đóng góp về nguồn lực của Công giáo trong phát triển, xây dựng và bảo vệ thành phố.

Đặc biệt là chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào, giáo dân tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đại hội đã nhất trí với phương hướng nhiệm vụ các phong trào thi đua yêu nước trong giới Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ IX (năm 2023-2028) với mục tiêu chung là tập hợp các linh mục, tu sĩ và giáo dân được cụ thể hóa các giáo huấn của Giáo hội theo chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu và nhất trí thông qua danh sách 99 vị ủy viên tham gia vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ IX (2023-2028); cử Ban Thường vụ gồm 27 vị và 9 vị Ban Thường trực, do Linh mục Đinh Ngọc Lễ làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ IX. Đại hội cũng đã nhất trí cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội thống nhất với ghi nhận những công lao, đóng góp của Linh mục Phan Khắc Từ từ nhiệm kỳ thứ nhất đến nhiệm kỳ thứ VIII của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM. Do tuổi cao, sức yếu, Linh mục Phan Khắc Từ không thể giữ những nhiệm vụ trọng yếu trong tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo nên Đại hội nhất trí tri ân Linh mục với vai trò Chủ tịch danh dự Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2023-2028.