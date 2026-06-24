Đồng chí Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

Sáng 24-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thành Chung, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, chỉ định đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn: TS Xây dựng công trình, ThS Kỹ thuật, ThS Quản lý hành chính công, Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng chí Bùi Xuân Cường từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở GTVT TPHCM trước sắp xếp và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM vào tháng 10-2022.

Ngày 19-6-2026, đồng chí được HĐND TPHCM miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.