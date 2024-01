Đồng chí Nguyễn Thị Lệ: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở để làm tốt công tác dân vận

Sáng 10-1, Huyện ủy huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đến dự.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Củ Chi trong năm 2023. Năm 2024, đồng chí yêu cầu Đảng bộ huyện Củ Chi tập trung, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện cũng như chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết đại hội 11 Đảng bộ TPHCM. Trước hết, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 của Đảng bộ TPHCM bằng những giải pháp, công trình cụ thể. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là vốn cho các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn và những dự án nhóm C đã được thành phố ủy quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, xây dựng kế hoạch thực hiện, tăng cường giám sát trong triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền, thực hiện công tác sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn. Quan tâm đến công tác tư tưởng, nhất là những cá nhân thôi tham gia nhiệm vụ sau khi sắp xếp. Đồng chí lưu ý cần có hình thức ghi nhận, cảm ơn, khen thưởng kịp thời với lực lượng có nhiều đóng góp cho địa phương.

Cùng với đó, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó tiếp tục tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao giấy khen đến tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: CAO THĂNG

Chuẩn bị Tết Giáp Thìn, đồng chí yêu cầu quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo tết đến với mọi người, mọi nhà. Trong đó, huyện cần quan tâm thêm các trường hợp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như người già neo đơn, trẻ mồ côi; hay những trường hợp đã bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. Mặt khác, cần tăng cường công tác an toàn phòng chống cháy nổ, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu huyện Củ Chi tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hay trong học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến từng cơ quan, đơn vị. Nhân rộng, lan tỏa những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, nhất là các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị ở cơ sở có mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị của cơ sở để làm tốt hơn công tác dân vận. Chú trọng công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nội dung “5 không”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo huyện Củ Chi tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị. Quan tâm công tác cán bộ trong luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị.

Mặt khác, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tập thể cấp ủy, chính quyền. Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Củ Chi Lê Thanh Phong cho biết, năm 2023, Huyện ủy huyện Củ Chi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghiêm túc, chất lượng, đạt tiến độ theo yêu cầu. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, kịp thời, đa dạng về hình thức, có chất lượng, hiệu quả tốt hơn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều mô hình, cách làm hay được biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi Nguyễn Quyết thắng tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Triển khai thực hiện tốt chương trình công tác dân vận năm 2023, với nhiều nội dung sát với tình hình của huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn huyện theo quy định của Trung ương. Dự kiến tổng số khu phố, ấp sau khi sắp xếp là 305 gồm 13 khu phố và 292 ấp. Đồng thời, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, bố trí nhân sự sau khi tách ấp, khu phố đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chú trọng công tác tư tưởng, tri ân các đồng chí không tiếp tục tham gia công tác.

Trong năm, Huyện ủy huyện Củ Chi lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tăng cường thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đem lại những kết quả đáng khích lệ. Ước giải ngân đến hết năm 2023 hơn 1.039 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,2% (tăng 2% so với cùng kỳ), được Chủ tịch UBND TPHCM gửi thư khen Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi trong công tác thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện đợt thi đua 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công.

Dịp này, Huyện ủy huyện Củ Chi tặng giấy khen cho 58 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

NGÔ BÌNH