Khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã An Nhơn Tây và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã An Phú, huyện Củ Chi

Sáng 2-1, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã An Nhơn Tây và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã An Phú, huyện Củ Chi.