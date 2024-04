Đông đảo du khách đổ về các điểm du lịch miền Trung

Đông đảo du khách đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), rất nhiều du khách đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc và khách quốc tế về khu di tích để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và tham quan vãn cảnh.

Đông đảo du khách đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc ở huyện Can Lộc. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ông Đặng Quốc Vũ, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc cho biết, ước tính có khoảng 5.000 lượt du khách trong ngày 27-4. Dự kiến, trong suốt dịp nghỉ lễ này, khu di tích sẽ đón tiếp khoảng hơn 23.000 lượt du khách.

Du khách nước ngoài tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ban Quản lý Khu di tích đã phân công 100% viên chức, người lao động túc trực hướng dẫn, hỗ trợ du khách khi đến tìm hiểu các câu chuyện lịch sử, tư liệu, hiện vật cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống tại khu di tích. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, hạn chế tình trạng bán hàng rong trong khuôn viên khu di tích.

Đông đảo du khách đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024) và 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý cũng tổ chức trưng bày hình ảnh “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Từ huyền thoại tới tương lai” nhằm mang đến cho du khách thập phương những cái nhìn chân thực nhất về “Tuyến lửa” Trường Sơn.

Cũng trong kỳ nghỉ, có hàng ngàn lượt du khách thập phương đến dâng hương, tham quan vãn cảnh, nghỉ dưỡng tại các khu di tích lịch sử, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như: Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (ở huyện Đức Thọ); Khu di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn trên lòng hồ Kẻ Gỗ, Khu di tích Tổng Bí Thư Hà Huy Tập (ở huyện Cẩm Xuyên);...

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước bắt đầu đến các khu nghỉ dưỡng, thác hồ và các bãi tắm để tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo ông Hoàng Phước Nhật, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong số khoảng 65.000 lượt khách tham quan (tính từ ngày 27-4 đến 1-5) có khoảng 48.000 lượt khách nội địa và 17.000 lượt khách quốc tế, trong đó khoảng 45.000 lượt khách lưu trú (14.500 khách quốc tế). Công suất phòng bình quân ước đạt 82% và doanh thu ước đạt 101 tỷ đồng.

Du khách check-in với hương sen tại thị xã hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Cao điểm ngày 28-4 công suất phòng đạt trên 90%. Các khách sạn có công suất đặt phòng trên 75%, như: Laguna Lăng cô, Vinpearl Melía Huế, Hương Giang...

Theo bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Thừa Thiên Huế, một số chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng được đưa vào vận hành thử nghiệm giai đoạn này, trong đó có city tour bằng các phương tiện công cộng (xe buýt 2 tầng, xe đạp, đi thuyền) và trải nghiệm street food, làng nghề…

Tại TP Đà Nẵng, có 15 hoạt động, sự kiện được tổ chức liên tục tại các bãi biển. Ghi nhận sáng ngày 27-4, rất nhiều du khách đến xem hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024.

Hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, điểm nhấn năm nay hướng đến gia tăng trải nghiệm của người dân địa phương và du khách. Tức là du khách có thể đăng ký tham dự trải nghiệm ngay tại bãi biển hoặc tham gia vào các tour trải nghiệm quanh bán đảo Sơn Trà.

Trong 2 ngày cuối tuần, tâm điểm của lễ hội Bóng đá Việt Nam – Brazil là trận bóng đá giao hữu giữa các ngôi sao bóng đá xứ Samba và những cựu cầu thủ đã thành danh của bóng đá Việt Nam tại sân vận động Hòa Xuân vào chiều 27-4.

Dàn sao bóng đá Brazil được người hâm mộ Đà Nẵng chào đón nồng nhiệt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dự kiến Đà Nẵng sẽ đón khoảng 340.000 lượt khách, tăng 5% so với kỳ nghỉ năm 2023, trong đó khách quốc tế được kỳ vọng tăng gần 4%. Mặc dù vậy, thị trường nội địa sẽ giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái do rào cản vé máy bay. Các thị trường chính vẫn là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan. Thời gian gần đây có sự tăng trưởng tích cực từ thị trường Ấn Độ và các nước Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Singapore.

VĂN THẮNG - XUÂN QUỲNH - DƯƠNG QUANG