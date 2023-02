Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên hơn 17.000 người

Theo hãng tin AFP, tính đến 18 giờ ngày 9-2 (theo giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên 17.176 người.

Nguồn tin y tế và thống kê của nhà chức trách cho biết số nạn nhân thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ là 14.014 người và tại Syria là 3.162 người.

Các chuyên gia lo ngại con số sẽ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt khi các nỗ lực cứu hộ vượt quá mốc 72 giờ mà các chuyên gia thảm họa coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất.

Những người sống sót cũng đối mặt với khủng hoảng về thực phẩm và nơi trú ẩn. Nhiệt độ giảm xuống âm 5 độ C ở thành phố Gaziantep vào đầu ngày 9-2 khiến điều kiện sinh hoạt thêm khắc nghiệt, đặc biệt đối với hàng nghìn gia đình chọn ngủ lại trong ô tô và lều tạm do không thể trở về nhà. Do quy mô thiệt hại quá lớn và nỗ lực cứu trợ bị hạn chế tại một số khu vực nhất định, nhiều người sống sót cho biết họ cảm thấy đơn độc khi ứng phó với thảm họa.

Ngày 8-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thừa nhận "những thiếu sót" sau hàng loạt chỉ trích đối với phản ứng của chính phủ liên quan đến trận động đất. Ông Erdogan đã đến thăm một trong những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tâm chấn của trận động đất tại tỉnh Kahramanmaras, và thừa nhận các vấn đề còn tồn tại trong công tác phản ứng.

Tại thủ đô Brussels, Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị các nhà tài trợ vào tháng 3 để huy động viện trợ quốc tế cho Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc cũng kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận viện trợ tại các khu vực Tây Bắc Syria, đồng thời cảnh báo rằng các nguồn cung cứu trợ sẽ sớm cạn kiệt.

EC đã khuyến khích các nước thành viên EU đáp ứng đề nghị về thực phẩm và vật tư y tế của Syria. Hàng chục quốc gia, gồm Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia vùng Vịnh cam kết giúp đỡ và triển khai các đội tìm kiếm cũng như đảm bảo hàng cứu trợ được chuyển đến. EU đã triển khai các đội cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ban đầu họ chỉ cung cấp hỗ trợ tối thiểu cho Syria do ảnh hưởng các lệnh trừng phạt của EU áp đặt từ năm 2011 đối với chính phủ nước này.

Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria là một trong những khu vực động đất hoạt động mạnh nhất thế giới. Trận động đất ngày 6-2 là trận động đất lớn nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ từng ghi nhận kể từ năm 1939, khi một trận động đất ở tỉnh Erzincan phía Đông nước này khiến 33.000 người thiệt mạng. Năm 1999, một trận động đất có độ lớn 7,4 độ richter cũng đã khiến hơn 17.000 người thiệt mạng.