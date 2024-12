Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm

Sáng 13-12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, các hoạt động kinh tế - xã hội những tháng cuối năm sẽ sôi động, cùng với những tác động của tình hình thế giới, khu vực, khó khăn về kinh tế… là những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến ANTT những tháng cuối năm 2024, nhất là trong dịp Lễ Giáng sinh năm 2024, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị lực lượng công an tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

>>> Một số hình ảnh buổi ra quân tại Đồng Nai:

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, từ ngày 15-12-2024 đến 14-2-2025, lực lượng công an sẽ tăng cường tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm cho nhân dân đón Giáng sinh 2024, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

>>>Một số hình ảnh lễ ra quân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

HOÀNG BẮC - NÔNG NGÂN