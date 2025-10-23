Đồng Nai mời gọi đầu tư nhà ở xã hội

Sau sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có 57 khu công nghiệp với hàng chục ngàn người lao động từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Tỉnh chủ trương dành nguồn lực phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) giúp người dân an cư, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Chung cư A6-A7 phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 700.000 công nhân, trong đó nhu cầu về NƠXH khoảng gần 450.000 người, người lao động tự do, cán bộ công chức và các nhóm đối tượng thu nhập thấp khác vào khoảng 150.000-200.000 người. Như vậy, tổng số nhu cầu NƠXH của địa phương khoảng 600.000 - 650.000 người, tương ứng với nhu cầu khoảng 150.000-160.000 căn.

Chị Phạm Thị Hiền (sinh năm 1989, ngụ phường Trảng Dài) cho biết, hơn 15 năm trước chị từ Thanh Hóa vào làm công nhân ở KCN Biên Hòa II, với mức lương 15-16 triệu đồng/tháng, chỉ đủ thuê nhà trọ 1,5 triệu đồng/ tháng, nuôi 2 con ăn học và trang trải cuộc sống hàng ngày. Chị nói: “Giá nhà đất quá cao so với thu nhập của công nhân nên vợ chồng tôi không đủ tiền mua. Nhiều năm qua, gia đình 4 người phải sống trong căn nhà trọ xuống cấp, ẩm thấp nên mong muốn có chính sách hỗ trợ vay vốn, mua NƠXH giá rẻ để ổn định cuộc sống”. Trong khi đó, 2 vợ chồng anh Bùi Hữu Quyết (sinh năm 1985, ngụ xã Long Hưng) làm công nhân ở KCN Biên Hòa I đã 6 năm nay với mức lương 8-9 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca thì thêm 1- 2 triệu đồng, tùy đơn hàng. Anh Quyết cho biết, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty ngừng sản xuất, đơn hàng bị cắt giảm nên thu nhập bấp bênh. Số tiền tích cóp của gia đình chỉ vài trăm triệu đồng, không thể mua đất hay NƠXH với giá thấp cũng từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/căn.

Theo Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 22-8-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, NƠXH giai đoạn 2021-2025, Đồng Nai đặt mục tiêu xây dựng 10.000 căn NƠXH nhưng đến năm 2024, địa phương chỉ xây dựng được khoảng 2.010 căn. Lãnh đạo Sở Xây dựng nhìn nhận, nguồn cung NƠXH còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, giá quá cao so với thu nhập của đối tượng thụ hưởng, công tác quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém, bất cập và quỹ đất dành cho phát triển NƠXH tại khu vực đô thị chưa cao; các địa phương chưa quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NƠXH, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý sai phạm trong phát triển NƠXH chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với sở ngành địa phương, đơn vị chủ đầu tư đồng loạt khởi công, động thổ 7 dự án NƠXH, gồm: khu NƠXH ChC1 và ChC2 (phường Phước Tân); khu NƠXH tại phường Tam Hiệp; khu chung cư NƠXH 2,1ha (xã Phước An); khu chung cư NƠXH 3,7ha (xã Phước An); khu NƠXH 3,5ha (xã Trảng Bom); khu NƠXH 2,85ha (phường Hố Nai) và dự án Khu NƠXH phường Tân Triều. Đồng Nai phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 65.000 căn NƠXH - hiện đã chấp thuận chủ trương đầu tư 37 dự án với quy mô 38.000 căn. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phê duyệt chủ trương và giao chủ đầu tư thêm 27.000 căn, thực hiện các thủ tục để năm 2027 hoặc chậm nhất năm 2028 khởi công, đến năm 2030 phải hoàn thành số căn NƠXH.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, để đẩy mạnh chủ trương phát triển NƠXH, địa phương tiếp tục đề xuất Trung ương và Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi, ưu đãi thuế cho dự án NƠXH, cải tiến thủ tục cấp phép đầu tư, đầu tư hạ tầng đồng bộ để giảm chi phí và thời gian triển khai các dự án. Đồng Nai kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân và người dân cùng đồng hành, chia sẻ trách nhiệm, xây dựng Đồng Nai văn minh, hiện đại, nơi mỗi cư dân đều có điều kiện an cư, lạc nghiệp và phát triển toàn diện.

HOÀNG BẮC