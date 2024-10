Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập, nhiều hộ dân phải di dời tránh lũ

Ghi nhận của PV Báo SGGP, từ rạng sáng đến tối 28- 10, do ảnh hưởng mưa bão nên nhiều khu vực tại TP Biên Hoà có mưa lớn và một số khu vực trũng có nguy cơ bị ngập.

Mưa lũ gây ngập khu vực đập dâng 7AB thuộc xã Lộ 25, huyện Thống Nhất

Tại khu vực Ấp 2 (xã An Viễn, huyện Trảng Bom), mưa lớn làm một ngôi nhà có 4 người bị mắc kẹt, ngập sâu trong nước xoáy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp Công an huyện đã có mặt tại hiện trường tổ chức đưa người bị nạn đến vị trí an toàn.

Tại xã An Bình (huyện Long Thành), mưa lớn gây ngập một số khu dân cư và để đảm bảo an toàn, lực lượng cơ quan chức năng tổ chức di dời các hộ dân, tài sản đến nơi an toàn; bố trí lực lượng chốt chặn, canh phòng, không để người dân đi lại vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tránh lũ ở huyện Trảng Bom. Ảnh: VŨ HỘI

Đáng chú ý, tại dự án đập dâng 7AB (thuộc xã Lộ 25, huyện Thống Nhất), mưa lớn khiến nhiều ha vườn cây ăn trái và hoa màu của người dân bị nhấn chìm. Tại đây, rác thải trôi dạt về bám chặt vào các thành trụ, chặn miệng thoát nước, dẫn đến tình trạng nước tràn lên các vườn rẫy xung quanh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, trong 24-48 giờ tới, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 120mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và đặc biệt, mưa có cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, những khu vực ven sông, kênh rạch.

HOÀNG BẮC