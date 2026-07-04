Công an xử lý nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trên đường Hoàng Sa

Ngày 4-7, Công an phường Xuân Hòa (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh khoảng 15 thanh thiếu niên rượt đuổi, hỗn chiến trên đường. Một số người dùng gậy gộc tấn công đối phương. Trong lúc xô xát, một thanh thiếu niên ngã xuống đường và tiếp tục bị nhiều người đánh.

Đoạn clip do người đi trên ô tô ghi lại, sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận, bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực.

HIện trường vụ việc do camera của người dân ghi lại

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ngày 26-6 trên đường Hoàng Sa, đoạn gần cầu Công Lý, thuộc phường Xuân Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hòa đã xác minh, mời những người liên quan đến làm việc. Bước đầu xác định những người tham gia vụ việc đều từ 14 đến 16 tuổi.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN