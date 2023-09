Đồng Nai: Triệt phá một điểm chiết gas trái phép trong khu công nghiệp

Ngày 27-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một điểm chiết gas trái phép trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Trước đó, ngày 26-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp Cục QLTT tỉnh Đồng Nai kiểm tra địa điểm sang chiết gas trái phép tại đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa do ông Thái Văn Đức (sinh năm 1996, ngụ ở xã Gia Canh, huyện Định Quán làm chủ).

Lực lượng chức năng phát hiện ông Thái Văn Phúc (cha ruột của anh Đức) và 3 nhân viên đang tiến hành san chiết gas trái phép từ bồn cố định sang các vỏ chai gas mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bồn chứa loại 5 tấn, 4 cân chiết gas, 255 bình gas loại 12kg và 45kg (trong đó có 124 bình gas đã được thành phẩm, mang các nhãn hiệu: Saigon Petro, Gia Định gas, VT gas…)

Số bình gas trên cùng một số tang vật liên quan đã được lực lượng chức năng vận chuyển về Cục QLTT tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.