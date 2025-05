Bộ Công an yêu cầu Bạc Liêu cung cấp thông tin 29 dự án liên quan Công ty Công Minh

Ngày 8-5, liên quan vụ án “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu...

Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo đơn vị chức năng nêu lý do chưa cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan ANĐT (do trước đó đã có yêu cầu).

Cùng với đó, cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ dự án (hồ sơ pháp lý, phê duyệt dự án, hồ sơ dự thầu, hợp đồng tư vấn, thi công, hồ sơ thi công, thanh quyết toán…) của 29 dự án với giá trị hợp đồng trên 200 tỷ đồng.

Cây xanh được trồng hai bên đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Liên quan yêu cầu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều giao UBND các huyện: Đông Hải, Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu khẩn trương rà soát, cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ dự án liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 do các đơn vị làm chủ đầu tư và gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu chậm nhất trong ngày 13-5-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung công việc nêu trên; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ hồ sơ dự án do các đơn vị cung cấp, gửi về UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 14-5. Sau đó, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ gửi Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo yêu cầu.

TẤN THÁI