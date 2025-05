Mất hơn 130 triệu đồng do cài đặt "Cổng dịch vụ công quốc gia” giả

Ngày 9-5, Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo về việc một số đối tượng giả danh cán bộ Nhà nước lừa người dân cài đặt phần mềm giả mạo “Cổng dịch vụ công quốc gia” để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Trước đó, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của chị T.T.T. (sinh năm 1992, trú phường An Khê) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.

Đối tượng đã giả danh cán bộ, gọi điện yêu cầu chị T. cài phần mềm mang tên “Cổng dịch vụ công quốc gia” để xác thực thông tin.

Sau khi cài đặt, ứng dụng này đã chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng và thực hiện chuyển tiền trái phép.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đây là thủ đoạn lừa đảo đang được các nhóm đối tượng tội phạm công nghệ cao sử dụng phổ biến. Các đối tượng này thường giả danh công an, cán bộ tòa án, ngân hàng… để yêu cầu người dân truy cập website, tải ứng dụng giả mạo.

Sau khi nạn nhân làm theo, các đối tượng dễ dàng theo dõi và điều khiển thiết bị từ xa, chiếm đoạt tài sản thông qua việc truy cập ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của người bị hại.

Qua vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ tự xưng là cán bộ Nhà nước. Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu xác minh tài khoản, phong tỏa tiền hoặc điều tra hình sự.

PHẠM NGA