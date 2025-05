TPHCM: Giả danh "giải cứu" người cai nghiện, nam thanh niên lừa 80 triệu đồng

Biết con trai ông C. bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Nguyễn Ngọc Minh Khôi đã giả danh người “có khả năng can thiệp” và yêu cầu chuyển 80 triệu đồng để “giải cứu”. Sau khi chiếm đoạt tiền, Khôi cắt đứt liên lạc và bị công an bắt giữ.

Nguyễn Ngọc Minh Khôi tại cơ quan công an

Ngày 8-5, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Minh Khôi (sinh năm 1998, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, tháng 12-2024, ông C. (ngụ tỉnh Đồng Nai) nhận tin con trai là V.T.T. (24 tuổi) bị Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) phát hiện dương tính với ma túy và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau đó, ông C. nhận cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng có thể “lo” cho T. được về, yêu cầu chuyển 80 triệu đồng.

Tin lời, ông C. chuyển tiền nhưng con trai vẫn phải chấp hành quyết định cai nghiện 2 năm. Không liên lạc được với người này, ông C. trình báo công an.

Quá trình điều tra công an xác định người lừa đảo là Nguyễn Ngọc Minh Khôi.

Trưa 26-4, Khôi bị phát hiện tại phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) và được mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Khôi thừa nhận đã lợi dụng tình cảnh của gia đình nạn nhân để chiếm đoạt số tiền trên.

CHÍ THẠCH