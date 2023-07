Đồng Nai: Truy tố nguyên Chủ tịch UBND xã tham ô tài sản, trốn truy nã

Theo cáo trạng, vào năm 1994, khi làm Chủ tịch UBND xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc), bị can Lỏn biết tập thể Tập đoàn 8 xã Lang Minh tự góp tiền, vàng cá nhân làm quỹ hoạt động của tập đoàn để phát triển kinh tế với tổng số tài sản là 16 chỉ vàng, Lỏn yêu cầu tập thể nộp số vàng này vào ngân sách của xã để quản lý rồi chiếm đoạt dùng vào mục đích cá nhân.

Đến năm 1995, gia đình ông N.V.H. (ngụ xã Lang Minh) xin nộp lệ phí để hóa giá đất đang ở với số tiền 5 triệu đồng và 30 chỉ vàng cũng bị Lỏn chiếm đoạt hết. Ngoài ra, bị can cũng đã nhận tiền lệ phí làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 cá nhân và mượn tiền của một số cá nhân khác rồi chiếm đoạt làm của riêng. Tổng trị giá tài sản bị can Lỏn chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi, bị can Lỏn đã bỏ trốn khỏi địa phương, thay tên đổi họ, sống bằng nhiều nghề ở nhiều địa phương khác nhau.

Ngày 24-11-1997, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Lỏn về hành vi tham ô tài sản. Qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an các tỉnh, đến tháng 2-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện và bắt giữ Huỳnh Văn Lỏn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), bàn giao cho Công an huyện Xuân Lộc xử lý theo quy định.