Bắt đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt

Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an Lào bắt một đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt.