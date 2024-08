Đột kích nhiều tụ điểm kinh doanh shisha, "bóng cười" ở quận 7

Ngày 6-8, Công an TPHCM cho biết, trong tối 5-8 đơn vị cùng Công an quận 7 đã kiểm tra các địa điểm kinh doanh có dấu hiệu hoạt động phức tạp về ma túy, shisha, "bóng cười" trên địa bàn.

Kiểm tra khách sạn Phi Long số 597-599 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7), công an phát hiện chủ cơ sở không đăng ký lưu trú đối với 3 khách. Trong đó có 2 người là H.T.K. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh An Giang) và L.N.V. (sinh năm 1993, ngụ tỉnh An Giang) dương tính với ma túy.

Tang vật thu giữ

Tổ công tác đã bàn giao K. và V. cho công an phường lập hồ sơ xử lý và điều tra truy xét nguồn cung cấp ma túy cho 2 người này. Đồng thời, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý đối với khách sạn này về hành vi không đăng ký lưu trú theo quy định.

Cùng thời điểm, công an ập vào hộ kinh doanh Homie ở số 4 đường Lê Văn Thiêm (phường Tân Phong) do Trần Quốc Thới (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Cà Mau) làm chủ cơ sở. Tại đây, công an phát hiện nhiều bình khí N20 hay còn gọi là "khí cười".

Bình khí N20 bị thu giữ

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng loạt sai phạm của hộ kinh doanh Homie liên quan đến lĩnh vực thương mại, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

Tiếp đó, công an kiểm tra hộ kinh doanh Homie 2 ở số 165 đường Trần Trọng Cung (phường Tân Thuận Đông) do Huỳnh Hà Nguyên (sinh năm 1999, ngụ quận 7) quản lý. Tại đây, công an phát hiện cơ sở kinh doanh khí cười trái phép, kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, vi phạm phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động...

Công an cũng phát hiện, bắt quả tang P.C.T., L.B.N., L. N.B.K. (cùng sinh năm 2000, là bạn bè học cùng trường) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (cần sa). Cả 3 khai nhiều lần rủ nhau cùng sử dụng cần sa tại địa điểm trên.

Công an đưa nhiều đối tượng nghi vấn về trụ sở

Tang vật tạm giữ gồm 8 bình khí cười (loại 47,5kg), hàng chục kg bóng bay (dùng để bơm "khí cười"), hàng trăm sản phẩm quần áo không hóa đơn, chứng từ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện công an đang làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Thới (chủ hộ kinh doanh Homie, Homie 2); truy xét nguồn gốc khí cười và ma túy (cần sa) mà đối tượng sử dụng tại đây để xử lý nghiêm.

CHÍ THẠCH