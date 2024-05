Đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh lấy trộm nhiều điện thoại đắt tiền

Phan Văn Dực cởi áo để trùm đầu rồi trèo vào cửa hàng Điện Máy Xanh trộm nhiều điện thoại "xịn"

Ngày 23-5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam Phan Văn Dực (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phan Văn Dực tại cơ quan công an

Trước đó, sáng 10-5, anh N. (nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường số 11, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM) đến công an trình báo cửa hàng bị kẻ gian đột nhập lấy nhiều điện thoại sang. Tổng tài sản bị lấy trộm gần 150 triệu đồng.

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện tối 9-5, một người đàn ông đi bộ đến trước cửa hàng và cởi áo thun màu đen đang mặc trên người rồi trùm lên đầu (tránh sự phát hiện của công an). Sau đó, người đàn ông trèo lên bờ tường, mái nhà, dỡ mái tôn của cửa hàng rồi đột nhập vào bên trong.

Tiếp đó, người đàn ông đến tủ trưng bày lấy nhiều điện thoại rồi tẩu thoát bằng lối đã đột nhập. Sau khi ra bên ngoài, người đàn ông đi bộ về hướng TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Clip Phan Văn Dực cởi áo để trùm đầu rồi trèo vào cửa hàng Điện Máy Xanh trộm nhiều điện thoại "xịn"

Ngày 13-5, công an phát hiện Dực là nghi phạm gây án đang ở tỉnh Đồng Nai nên bắt giữ. Tại công an, Dực thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Dực khai đã ngồi gần cửa hàng Điện Máy Xanh từ 20 giờ đến 23 giờ để quan sát, thám thính, khi thấy các nhân viên về hết mới hành động. Công an sau đó cũng thu hồi vật chứng Dực trộm được.

CHÍ THẠCH