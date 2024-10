Dự án bảo tồn di sản xây xong để đó

Dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh" sau 8 năm vẫn chưa thể đưa vào sử dụng

Xây xong rồi... phơi nắng mưa

Sau khi UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, tháng 10-2015, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4909/UBND.CN phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”. Tiếp đó, ngày 20-9-2016, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng các hạng mục chính. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa – thể thao với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 69 tỷ đồng, do Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục chính như: Nhà hành chính cao 5 tầng (với diện tích xây dựng 2.195m2) kiêm biểu diễn và sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca; san nền; cấp nước tổng thể; cấp điện tổng thể; bể nước ngầm sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, thiết bị. Giai đoạn 2 gồm những hạng mục như sân vườn, cảnh quan, trang thiết bị, âm thanh ánh sáng…

Dự án nhằm mục đích bảo tồn, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm như tên gọi. Đến nay, sau 8 năm triển khai xây dựng, Dự án xây dựng “Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Nhiều hạng mục bên trong công trình bảo tồn di sản xuống cấp

Ghi nhận những ngày cuối tháng 10-2024 cho thấy, công trình hiện cơ bản hoàn thành phần bên ngoài của tòa nhà 5 tầng. Tại đây, nhiều hạng mục có biểu hiện xuống cấp gạch, đá ốp bị nứt vỡ, rêu mốc và dương xỉ mọc nhiều. Phía trong nhà hành chính ngổn ngang, một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, một số phòng đã xuất hiện ngấm nước, trần nhà bong tróc, khu vực thang máy tuy chưa bóc lớp vỏ bảo vệ nhưng đã xuất hiện các vết gỉ sét. Khu vực trước cổng dự án ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ cây mọc um tùm, rào chắn sơ sài…

Chờ vốn

Một dự án hết sức có ý nghĩa, nhằm bảo tồn và phát huy một di sản văn hóa được UNESCO vinh danh nhưng hơn 8 năm qua vẫn ngổn ngang.

Mới đây, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành khảo sát dự án trên. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị giải ngân đạt gần 68,72 tỷ đồng.

Cảnh nhếch nhác tại công trình bảo tồn di sản gần 70 tỷ đồng

Hiện dự án hiện đang còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 hộ dân và chưa được bố trí đủ nguồn vốn theo quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh nên chưa thể hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh, Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm hiện chỉ mới hoàn thiện tòa nhà chính chứ chưa có nội thất (trang thiết bị, âm thanh ánh sáng).

Trước thực trạng trên, Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cũng như bố trí nguồn vốn để thực hiện giai đoạn 2 (100 tỷ đồng) nhằm sớm đưa dự án vào sử dụng, góp phần cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh xứng tầm vóc là “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.

HỒ VĂN NGỢI