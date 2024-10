Dự báo bất động sản cuối năm 2024 tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương

Tăng nguồn cung bất động sản

Lượng tin đăng bán và cho thuê bất động sản trong 8 tháng đầu năm 2024 của Bình Dương luôn ở mức cao hơn hẳn so với các tỉnh ven TPHCM như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước (theo số liệu của batdongsan.com.vn). Giá bất động sản Bình Dương cũng ở mức cạnh tranh so với TPHCM và các tỉnh lân cận. Điều này chứng tỏ nguồn cung bất động sản của Bình Dương đang chiếm ưu thế lớn so với các tỉnh trong cùng khu vực. Dự kiến Bình Dương có nhiều dự án mới, đáp ứng thiếu hụt nguồn cung ở phía Nam, từ các chủ đầu tư uy tín​.

Bên cạnh đó, theo các số liệu được công bố trong sự kiện về bất động sản vào giữa tháng 9-2024, Bình Dương là tỉnh có tăng trưởng mức độ quan tâm nổi bật và giá bán ổn định tại thị trường bất động sản miền Nam. Cụ thể, mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương quý 3-2024 dự kiến tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các địa phương khác như Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai có mức tăng từ 17% - 22%.

Bình Dương luôn là thị trường bất động sản vệ tinh sôi nổi bậc nhất của TPHCM

Một thuận lợi nữa chính là nếu các yếu tố như chính sách pháp lý, tài chính và đầu tư công tiếp tục được cải thiện, thị trường khả năng sẽ tiếp tục "tăng nhiệt" trong giai đoạn cuối năm khi hàng lang pháp lý mới chính thức đi vào cuộc sống, khi các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án... Đặc biệt, nguồn cung nhà ở sẽ tiếp tục được thúc đẩy, tạo động lực dẫn dắt cho thị trường.

Bất động sản công nghiệp duy trì sức nóng

Chỉ tính riêng trong quý 3-2024, thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam ghi nhận hơn 200ha đất công nghiệp được hấp thụ. Tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường ổn định ở mức 90% (theo số liệu của CBRE). Riêng tại Bình Dương, dự án đầu tư nổi bật trong quý là dự án dịch vụ hạ tầng Sembcorp, hoạt động lĩnh vực kho bãi, cho thuê nhà xưởng, tại khu công nghiệp VSIP 3. Dự kiến trong cuối năm 2024, phân khúc bất động sản công nghiệp vẫn tiếp tục duy trì sức nóng, với số lượng dự án mới được triển khai tăng trưởng mạnh, cùng nguồn vốn FDI ngày càng dồi dào.

Hiện, Bình Dương là tỉnh có diện tích đất công nghiệp lớn nhất Việt Nam, chiếm 10% thị phần cả nước. Toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp (27 khu công nghiệp đi vào hoạt động) với tổng diện tích 12.670,5ha. Thủ phủ công nghiệp phía Nam cũng nổi bật với những khu công nghiệp có sự đồng bộ và bài bản về hạ tầng, đề cao yếu tố môi trường như: Becamex Bàu Bàng, Becamex Mỹ Phước, VSIP 1, 2, Mỹ Phước… và các dự án xanh bền vững.

Tỉnh Bình Dương liên tục đưa ra nhiều chính sách để thúc đẩy tăng trưởng cho BĐS công nghiệp như chính sách trải thảm đỏ thu hút đầu tư của chính quyền. Đồng thời, Bình Dương đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông, tiện tích xã hội, dịch vụ công cộng và các dịch vụ hỗ trợ ngành công nghiệp như: Phát triển dự án nhà ở cho người lao động, chuyên gia nước ngoài, dịch vụ thương mại,… Không chỉ vậy, Bình Dương cũng thu hút đa dạng ngành nghề đầu tư sản xuất kinh doanh tạo nên một chuỗi cung ứng khép kín, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối nguồn cung của nhà đầu tư mới.

UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, trong thời gian qua, với môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn, Bình Dương tiếp tục thu hút được nhiều dự án đầu tư. Đến nay, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI với hơn 4.300 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 41 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư cả nước.

Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án đăng ký đầu tư hơn 1,8 tỷ USD trong buổi công bố Quy hoạch dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Bất động sản công nghiệp phát triển sẽ kéo theo thị trường nhà ở liền kề khu công nghiệp tăng trưởng mạnh để đáp ứng nhu cầu ở thực. Nhiều tập đoàn bất động sản lớn từ khắp nơi trên thế giới chọn Bình Dương để đầu tư các khu đô thị lớn, từ vài trăm đến hàng tỷ USD, mang chuyên gia nước ngoài đến nơi đây làm việc cũng như thu hút nhân lực chất lượng cao từ khắp các tỉnh thành. Theo Tổng cục Thống kê, mật độ dân số và tỷ suất nhập cư Bình Dương là 26,4%, đứng đầu cả nước.

Dự án liền kề các khu công nghiệp như Khu đô thị Alana City sẽ được nhà đầu tư chọn lựa vì đáp ứng cho nhu cầu ở thực, cho thuê hoặc kinh doanh

NGỌC LÊ