Du khách “đội mưa” đến chùa Hương Tích hành hương đầu năm

Ông Võ Thành Chung, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích, cho biết, do ảnh hưởng thời tiết mưa lạnh, không thuận lợi nên theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, lễ khai hội chùa Hương Tích theo kế hoạch tổ chức vào sáng 27-1 mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023 đã phải tạm hoãn lại và được điều chỉnh sẽ tổ chức vào ngày 29-1 tới đây, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.

Mặc dù mưa lạnh nhưng để phục vụ nhu cầu du khách, các quầy bán vé, chốt kiểm soát vé, dịch vụ xe điện, thuyền đi trên hồ Nhà Đường và cáp treo vẫn luôn đảm bảo hoạt động bình thường.

Tính từ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, dù chưa khai hội nhưng nhờ tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, phương tiện đi lại bằng đường bộ, đường sông, cáp treo thuận lợi, những ngày đầu năm thời tiết thuận lợi… nên đã có khoảng 3,5 - 4 vạn du khách du xuân, hành hương về chùa Hương Tích, tăng khoảng 30-40% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, chủ yếu là du khách đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... Sau lễ khai hội sẽ có thêm nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam.

Để đảm bảo mùa lễ hội được an toàn, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng với sự tăng cường lực lượng công an huyện, công an xã, dân quân tự vệ; các giá vé vào cổng, vé dịch vụ đi thuyền trên hồ Nhà Đường, xe điện, cáp treo, vé gửi xe… đều được niêm yết công khai.

>> Một số hình ảnh du khách "đội mưa" đi lễ chùa Hương Tích (tỉnh Hà Tĩnh)