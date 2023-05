Du khách trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng

Không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống tại công viên biển Đông, quận Sơn Trà được tổ chức từ 15 giờ đến 22 giờ từ ngày 28-4 đến ngày 3-5. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Mùa du lịch biển năm 2023" của TP Đà Nẵng.

Không gian trải nghiệm có sự tham gia của các làng nghề như: Làng gốm Thanh Hà (Hội An); nghề đan lưới (Hội An); nghề làm lồng đèn (Hội An)...

Từ mỗi gian hàng, du khách được chứng kiến quy trình sản xuất sản phẩm thủ công, trò chuyện với nghệ nhân để hiểu rõ hơn về văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. Đặc biệt, du khách còn có những trải nghiệm thú vị khi trực tiếp tham gia vào quá trình tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.

Ông Phạm Văn Hòa, người đã có hơn 65 năm gắn bó với nghề đan lưới truyền thống ở Hội An cho rằng, địa phương đã có những hoạt động ý nghĩa giúp cải thiện đời sống của người dân làng nghề, giúp những người như họ có cơ hội giao lưu gặp gỡ, phát huy những giá trị truyền thống. Đây cũng là cơ hội để ông giới thiệu những sản phẩm lưới đan thủ công của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Càng vui hơn khi sau khi trải nghiệm, họ mua những sản phẩm này là quà kỷ niệm.

Tất cả các gian hàng đều được gắn liền với hình ảnh mái nhà tranh, tạo ra nét đặc sắc phù hợp với văn hóa Việt. Các sản phẩm làng nghề truyền thống đều mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị, bao gồm cả khách trong nước lẫn quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hường (du khách tỉnh Bình Dương), đây là lần thứ hai bà cùng gia đình đến Đà Nẵng, tuy vậy mỗi lần là mỗi trải nghiệm khác lạ.

“Lần trước, tôi được trải nghiệm cách làm bánh tráng Túy Loan, lần này thì được nhào bột, nặn gốm”, bà Hường cho biết.

Tối 30-4, người dân và du khách thưởng thức chương trình trình nghệ thuật với chủ đề “Tháng 4 về” tại công viên APEC (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Đây là chương trình do Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Hải Châu phối hợp cùng Nhà hát Trưng Vương nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023) và 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2023).

Có 17 tiết mục đặc sắc chia làm 3 phần với tên gọi gồm Giai điệu tháng 4, Tình yêu diệu kỳ và Ngày mai nắng lên. Những tiết mục này mang đến giai điệu hào hùng ca ngợi về chiến công cách mạng đã viết nên những trang sử vẻ vang cho toàn dân tộc, tái hiện không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: Đất nước trọn niềm vui, Bài ca hy vọng, Chào anh giải phóng - Chào mùa xuân đại thắng…

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những ca khúc với tiết tấu trẻ trung, sôi động do các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương thể hiện.

Đây là dịp để tôn vinh, tri ân những người có công với cách mạng, tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc đến gần hơn với người dân và du khách khi đến với địa phương.