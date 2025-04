Dự kiến ban hành kết luận điều tra vụ án tại Tập đoàn Thuận An trong quý 2-2025

Tại buổi họp báo quý 1-2025 của Bộ Công an, chiều 4-4, Thượng tá Vũ Thanh Tùng (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) thông tin, liên quan tới vụ án tại Tập đoàn Thuận An, tới nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can ở các tỉnh Bắc Giang, TPHCM, Đắk Lắk.