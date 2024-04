Quảng Nam rà soát các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Theo đó, qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông, UBND tỉnh Quảng Nam nắm bắt được thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An vi phạm quy định về đấu thầu.

Do đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (nhà thầu, nhà đầu tư). Báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, qua rà soát, không có dự án nào mà các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện của tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Trước đó, ngày 15-4, Báo SGGP đưa tin, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cùng với đó, C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ” và khởi tố, bắt tạm giam một loạt các bị can liên quan vụ án này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Tin liên quan Bắt Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

NGUYỄN CƯỜNG