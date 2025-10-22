Dự kiến giáo dục THCS là bắt buộc, thống nhất một bộ SGK toàn quốc

Sáng 22-10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự thảo quy định giáo dục THCS là giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 -5 tuổi; quy định một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc; không tổ chức hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập...

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự thảo bổ sung cấp trung học nghề cùng cấp học với THPT vào hệ thống giáo dục quốc dân; làm rõ hướng phân luồng sau THCS phù hợp với năng lực, sở trường và năng khiếu của người học, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn đào tạo các ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, dự thảo thể hiện rõ tinh thần phân quyền, phân cấp trong quản lý giáo dục, tăng quyền chủ động và tự chủ cho Bộ GD-ĐT, chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục.

Cụ thể như bỏ thủ tục cấp bằng tốt nghiệp THCS, giao hiệu trưởng nhà trường/người đứng đầu cơ sở thực hiện chương trình giáo dục THCS xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình THCS; việc quy định văn bằng, chứng chỉ có thể cấp dưới dạng giấy/điện tử/số tạo cơ sở pháp lý cho việc số hóa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu văn bằng, chứng chỉ.

Phiên họp Quốc hội sáng 22-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), dự thảo bảo đảm quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), không phụ thuộc vào mức độ tài chính, đồng thời xác định GDNN là then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao, được ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và trong phân bổ ngân sách nhà nước.

Luật bổ sung loại hình trung học nghề cùng bậc học với THPT để thúc đẩy hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp, vừa góp phần phổ cập giáo dục THPT, vừa cung ứng nguồn nhân lực trẻ có kỹ năng nghề cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời không quy định hội đồng trường trong cơ sở GDNN công lập. Cơ sở giáo dục đại học cũng được phép tham gia đào tạo một số ngành nghề đặc thù.

Về dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), trọng tâm của dự thảo là Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục đại học, đồng thời xác nhận quyền tự chủ của cơ sở đào tạo không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính, gắn tự chủ với cơ chế tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình.

Phiên họp sáng 22-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Những điểm đột phá của dự thảo luật tập trung vào việc kiện toàn hệ thống, nâng cao năng lực quản trị, tăng tính chỉ huy đồng bộ, thống nhất trong hệ thống; đầu tư có trọng tâm - trọng điểm, phát triển hệ thống liên thông hiện đại, thu hút đội ngũ nhà khoa học xuất sắc; tăng cường chính sách hỗ trợ trực tiếp người học; loại bỏ kiểm định hình thức.

Dự thảo khẳng định tự chủ là quyền pháp định và không phụ thuộc vào mức độ tài chính, bổ sung cơ chế dừng tuyển sinh, cấp phép và rút phép phép hoạt động đối với ngành đào tạo yếu kém, không đảm bảo chất lượng; đồng thời thiết lập hệ thống chuẩn chương trình, chuẩn cơ sở giáo dục đại học và cơ chế bảo đảm văn hóa chất lượng bên trong và kiểm định thực chất, hướng tới nâng cao chất lượng, minh bạch và uy tín của hệ thống.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày báo cáo thẩm tra, đối với mô hình trường trung học nghề, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu chủ trương, quy định lộ trình sắp xếp trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề, thống nhất chủ trương sắp xếp mạng lưới. Ủy ban đề nghị bổ sung mô hình GDNN (đào tạo trình độ cao đẳng) trong các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt đối với các khối ngành kỹ thuật - công nghệ.

Ủy ban cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ vị trí trung học nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong 8 bậc của khung trình độ quốc gia; căn cứ để trung học nghề là cấp học tương đương THPT; làm rõ tiêu chí, chuẩn đầu ra của trung học nghề…

PHAN THẢO