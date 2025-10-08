Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt nặng các vi phạm trong tuyển sinh đại học.

Sẽ phạt nặng các vi phạm trong tuyển sinh đại học

Một trong những điểm sửa đổi quan trọng là việc làm rõ các mức độ vi phạm trong tuyển sinh - đặc biệt là các hành vi tuyển sinh vượt chỉ tiêu, không đúng phương thức hoặc thông tin tuyển sinh. Các biện pháp khắc phục hậu quả cũng được điều chỉnh để đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tế triển khai ở các cơ sở giáo dục.

Trong đó, dự thảo nêu, phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thông báo tuyển sinh, công bố thông tin tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành; đình chỉ hoạt động tuyển sinh từ 6-12 tháng đối với ngành tuyển sinh vi phạm quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ: phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh trình độ đại học vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh với các mức phạt. Mức phạt thấp nhất là 5-10 triệu đồng đối với hành vi tuyển vượt từ 3% trở lên và có số lượng vượt 10-30 người học. Mức phạt cao nhất là phạt tiền 50-70 triệu đồng đối với hành vi tuyển vượt từ 3% trở lên và có số lượng vượt từ 101 người học trở lên. Cùng với mức phạt, dự thảo nêu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động tuyển sinh 12 -18 tháng đối với hành vi tuyển vượt chỉ tiêu trên 20% của 2 năm liên tiếp...

PHAN THẢO