Tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo luật trong lĩnh vực giáo dục

Chiều 8-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 8-10

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XV, hiện nay giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu. “Đây là thời điểm chúng ta sửa rất nhiều luật để bước vào giai đoạn mới, nên phải sửa cho đúng và trúng”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tham gia góp ý tại hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TPHCM) băn khoăn vấn đề bãi bỏ hội đồng trường. Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học, hội đồng trường tới đây sẽ bãi bỏ nhưng nhiều vấn đề liên quan chưa được làm rõ.

Cụ thể, các trường đại học sẽ triển khai các kế hoạch, dự án đã được hội đồng trường phê duyệt trước đây như thế nào; cần bổ sung thêm chức danh gì để tăng cường công tác quản lý sau khi bãi bỏ hội đồng trường.

PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TPHCM) tham gia góp ý

Ở góc độ khác, PGS.TS Bùi Anh Thủy, Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang, cho rằng, dự thảo Luật Giáo dục đại học chưa làm rõ việc nhà nước có cơ chế hỗ trợ tài chính nào cho các trường đại học tư thục hay không; các chính sách ưu tiên áp dụng cho trường công lập có đồng thời áp dụng cho đại học ngoài công lập hay không.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề xuất có thêm hướng dẫn liên thông giữa các luật, giữa văn bản luật và dưới luật để giảm khó khăn khi triển khai thực hiện; quy định rõ hơn về cơ cấu tổ chức, hoạt động của phân hiệu các trường đại học; cơ chế riêng cho đại học quốc gia trong phê duyệt chương trình đào tạo tiến sĩ...

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, TS. Võ Trường Sơn, Phó Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TPHCM, đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bằng, chứng chỉ với chuẩn định dạng thống nhất, có chữ ký số và mã QR để chống giả mạo.

Riêng với dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp, đại diện Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TPHCM đề xuất bổ sung vào luật quy định về quản lý, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo nghề, bao gồm đạo đức, trách nhiệm... để vừa khai thác công nghệ mới vừa tránh rủi ro.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ khung tối thiểu, tối đa học phí nghề; các quy định về học bổng, trợ cấp, vay vốn đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí thực tập và học nghề để không trở thành rào cản đối với học sinh.

