Du lịch Tây Ninh: Hút khách ngay từ đầu năm và kỳ vọng lớn với Vesak 2025

Núi Bà Đen đón 2 triệu lượt khách đi cáp treo trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: Minh Tú - Bùi Văn Hải

2 triệu lượt khách đến núi Bà Đen sau 2 tháng đầu năm

Cách TPHCM hơn 80km, Tây Ninh những năm gần đây nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh du lịch tại khu vực Nam bộ. Năm 2024, 6,5 triệu lượt khách đã đến với vùng đất “bò tơ bánh tráng”, khám phá những điểm đến nổi tiếng như Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Toà thánh Cao Đài, Hồ Dầu Tiếng, Ma Thiên Lãnh…

Ngay những tháng đầu năm 2025, Tây Ninh đã trở thành một điểm nóng du lịch, khi nơi đây là một trung tâm tín ngưỡng quan trọng, một điểm đến tâm linh hàng đầu tại Nam bộ. Chỉ riêng núi Bà Đen, tính đến ngày 8-3-2024, đã có 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên đỉnh núi để hành hương, chiêm bái.

Núi Bà Đen đón vị khách thứ 2 triệu trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Với những công trình tâm linh như hệ thống chùa Bà 300 năm tuổi, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á, hay tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới, núi Bà Đen đã tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Sau 5 năm đi vào hoạt động, hệ thống cáp treo hiện đại đưa khách lên đỉnh núi chỉ trong 5 phút đã giúp du khách thuận tiện chạm vào thiên nhiên ngoạn mục ở độ cao gần 1.000m.

Không chỉ nổi tiếng với hệ thống các công trình tâm linh kỳ vĩ, núi Bà Đen còn là điểm đến văn hoá đặc sắc với những lễ hội quy mô diễn ra quanh năm như Hội xuân núi Bà, Lễ Phật Đản, Lễ vía Bà Đen, Lễ Vu Lan, hay các tuần lễ văn hoá độc đáo. Trên đỉnh núi, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain còn được ví như một “miền tiên cảnh” với vô số loài hoa, đặc biệt là hàng trăm nghìn gốc hoa tulip đủ sắc màu bung nở suốt 3 tháng đầu năm. Đặc biệt, vào mỗi tối thứ Bảy, lễ dâng đăng tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đã trở thành trải nghiệm linh thiêng mà mọi du khách và Phật tử không muốn bỏ lỡ.

Và kỳ vọng lớn từ Vesak 2025

Vào tháng 5-2025, Tây Ninh tiếp tục đón một sự kiện đặc biệt quan trọng – đón đoàn đại biểu Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đến hành hương và làm lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình tại đỉnh núi thiêng Bà Đen. Đây được xem là một sự kiện tầm cỡ, một cột mốc quan trọng cho thấy sự công nhận của thế giới với điểm đến tâm linh núi Bà Đen, đưa Tây Ninh vào danh sách các điểm đến Phật giáo lớn của thế giới.

Lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình sẽ tổ chức trên núi Bà Đen vào ngày 8-5-2025. Ảnh: Việt Kiên

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) và GHPGVN, hàng ngàn đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới trên đỉnh núi Bà Đen vào ngày 8-5. Đến nay, thư mời đã được gửi đến các nguyên thủ quốc gia, tăng thống, tăng vương của Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal và 80 quốc gia khác để chuẩn bị cho đại lễ quan trọng này.

Đại lễ Vesak 2025 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch tâm linh Tây Ninh, đưa núi Bà Đen trở thành một thánh địa hành hương dành cho Phật tử và du khách trên toàn thế giới. Theo chia sẻ của Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 có rất nhiều chủ đề và nội dung, trong đó nổi bật là "Hòa Bình An Lạc". “Tại núi Bà Đen, tôi cảm nhận được nền tảng của Hòa Bình An Lạc qua tinh thần Phật giáo và hình ảnh tượng Bồ Tát Di Lặc, biểu tượng của niềm hoan hỷ và an lạc. Tại đây, bạn được sống hòa mình vào thiên nhiên, và có thể chia sẻ sự tĩnh tại an nhiên, vẻ đẹp này với những người xung quanh, những người đến với vùng đất này”, ông nói.

Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Minh Tú

Còn theo bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Phó TGĐ Sun Group vùng miền Nam: “Lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình trong khuôn khổ Vesak 2025 là một sự kiện trọng đại tại núi Bà Đen. Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho tất cả các khâu từ tiếp đón đại biểu cho đến các nghi thức đại lễ như lễ rước xá lợi Phật, lễ trồng cây bồ đề và lễ dâng đăng. Chúng tôi đã sẵn sàng đón hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu Phật tử và du khách cả trong và ngoài nước đến trong tuần Vesak diễn ra vào tháng 5 tới đây”.