Du lịch trong nước khởi sắc những ngày đầu xuân

Công viên văn hóa Đầm Sen, lượng khách đổ về đông nhất từ mùng 3 đến mùng 5 tết. Tại đây, chương trình “Tết về với tuổi thơ” là một trong những điểm nhấn thu hút khi khách có thể ôn lại ký ức tuổi thơ như nặn tò he, thưởng thức đặc sản địa phương…

Người dân, du khách vui chơi tại Suối Tiên mùng 4 Tết Giáp Thìn. Ảnh: NGỌC ANH

Đối với Công viên văn hóa Suối Tiên, ngay từ mùng 1 tết, khách đã đến vui chơi và lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ mùng 3 tết. Theo bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, ước tính lượng khách đến tăng 10%-20% so với cùng kỳ và tăng mạnh so với ngày thường. Các trò chơi dân gian, viết thư pháp, thưởng thức trái cây 4 mùa từ nhiều quốc gia trên thế giới, tắm biển Tiên Đồng Ngọc Nữ… thu hút sự quan tâm của du khách.

Tương tự, các chuyến buýt 2 tầng ngắm TPHCM “xuyên đêm”, ngắm sông Sài Gòn về đêm từ tàu du lịch 2 tầng WaterGo… cũng là một trong những ưu tiên lựa chọn của người dân, du khách quốc tế khi đến TPHCM. Đại diện các doanh nghiệp này cho biết, khách đến đông nghẹt, đặc biệt vào đêm giao thừa để trải nghiệm thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Tết năm nay do thời tiết biển động mạnh, các tuyến tàu thủy từ bờ ra Côn Đảo ngừng hoạt động nên khách đến đảo chủ yếu bằng phương tiện máy bay. Tổng khách đến Côn Đảo trong 5 ngày nghỉ tết chỉ đạt 90,97% dẫn đến doanh thu du lịch cũng chỉ đạt đạt 87,58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tại TP Vũng Tàu, dù sóng biển lớn nhưng do lợi thế giao thông, gần với các tỉnh thành đông dân cư nên lượng khách đổ về khá đông, đạt hơn 330.000 lượt, tăng hơn 21% so với năm ngoái. Cho đến hết ngày nghỉ tết, vẫn còn một lượng lớn khách đến Vũng Tàu du xuân, tắm biển. Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng lượt khách từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tết là hơn 684.000 lượt, tăng 2,23% so với năm trước. Trong đó, khách lưu trú khoảng 181.326 lượt và khách quốc tế khoảng 10.897 lượt. Doanh thu của ngành du lịch trong dịp tết ước đạt 558,428 tỷ đồng tăng 3,73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Đồng Nai, theo Sở VH-TT- DL, từ mùng 1 đến mùng 5 tết, các cơ sở du lịch đón khoảng 150.000 lượt khách, tăng hơn 7% và doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 75 tỷ đồng, tăng trên 13%. Nguyên nhân do nhiều khu du lịch như Suối Mơ, Vườn Xoài, Vườn quốc gia Cát Tiên, điểm du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng, Làng du lịch sinh thái Tre Việt đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và cải tạo cảnh quan tạo không gian sắc xuân rực rỡ, góp phần thu hút khách. Đặc biệt, Khu du lịch Sơn Tiên có khu công viên chuyên đề với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí chất lượng để tăng sức hấp dẫn.

Trong khi đó, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, tuy tết 2024 có lượt khách tham quan du lịch tăng hơn so với năm trước, nhưng tổng thu du lịch tăng không nhiều; chủ yếu khách tham quan nội tỉnh, lượng khách ngoài tỉnh đến Cà Mau trong dịp tết chưa cao. Theo đó, từ 29 tết đến mùng 5, tổng lượng khách du lịch đến Cà Mau đạt hơn 177.900 lượt, tăng hơn 8% so với tết năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 137 tỷ đồng. Khu du lịch mũi Cà Mau và Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) thu hút đông đảo du khách đến nhất với gần 40.000 lượt. Công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 70%.

