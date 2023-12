Dư luận bức xúc trước nhóm người phá bỏ nghi lễ truyền thống tại Thế Tổ Miếu và Đàn Nam Giao

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đó, chiều 8-12, một đoàn khách giới thiệu là cháu đích tôn đời thứ 5 của cụ Nguyễn Hiệp (quan đại thần Thị Lang Bộ Binh, chánh sứ, tuần phủ đời vua Tự Đức) vào Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế liên hệ với bộ phận dịch vụ với mong muốn cho đoàn vào dâng hương để tỏ lòng thành kính, biết ơn của con cháu trong dòng tộc với tổ tiên.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhận thấy đây là hành động tốt đẹp của truyền thống “uống nước nhớ nguồn” nên đồng ý và giao cho bộ phận dịch vụ phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn lễ dâng hương cho đoàn.

Thế Tổ Miếu là nơi linh thiêng, xưa nay chưa có việc phụ nữ vào làm lễ như những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip



Tuy nhiên, do thời gian gấp rút và rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên bộ phận dịch vụ chưa xây dựng chương trình các mục chi tiết để trình xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố Huế. Đồng thời, do suy nghĩ chưa thấu đáo nên khi triển khai bộ phận phục vụ lễ dâng hương đã gặp phải một số thiếu sót như: tổ chức đội nhạc đón rước đoàn là chưa phù hợp. Để một số khách đi cùng đoàn mặc trang phục chưa phù hợp (trang phục này là do khách tự thuê để chụp ảnh) vào dâng hương rồi chụp ảnh đăng lên các trang mạng xã hội dẫn đến có nhiều bình luận và ý kiến gây bức xúc trong dư luận xã hội.

“Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xin tiếp thu các ý kiến phản ánh của các cá nhân. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Trung tâm đã triệu tập cuộc họp khẩn để chấn chỉnh bộ phận phục vụ lễ dâng hương; đồng thời phê bình và kiểm điểm các cá nhân liên quan. Bộ phận phục vụ lễ dâng hương và các cá nhân liên quan cũng đã nghiêm túc nhận những sai sót là do chưa kịp thời báo cáo lãnh đạo Trung tâm xin ý kiến chỉ đạo dẫn đến việc xảy ra sự việc nói trên.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động dịch vụ, nhất là các dịch vụ mới đưa vào khai thác”, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết.

Theo ghi nhận, từ ngày 9-12, tài khoản "N. K. ABA" trên mạng xã hội Facebook có đăng tải các hình ảnh, video một nhóm người có hành động khấn vái, làm lễ ở Đàn Nam Giao, Thế Tổ Miếu (khu vực Đại Nội). Ngay sau đó, đã có nhiều người phản đối, chỉ trích hành động của nhóm người này là thiếu tôn trọng tiền nhân; tạo tiền lệ xấu ảnh hưởng đến nghi lễ chốn linh thiêng.

Nhóm người khấn bài tùy tiện tại Đàn Nam Giao rồi quay phim, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận

Ông Tôn Thất Giáp, Thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc Huế nhiệm kỳ 2016-2020 cho rằng, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế là đơn vị trực tiếp quản lý các di tích triều Nguyễn đã được công nhận, trong đó có di tích vật thể và phi vật thể.

Do đó, sự vụ xảy ra tại Thế Tổ Miếu và Đàn Nam Giao do một nhóm người lạ lợi dụng dịch vụ có thu phí tại trung tâm để làm những điều thiếu lành mạnh là điều không thể chấp nhận.

Theo "Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ" của Nội các triều Nguyễn đã quy định, trước đây hoàn toàn không cho phép bất kỳ các điều khoản nào làm sai theo quy định của triều đình, ví dụ như mặc sắc phục vàng đỏ tía vào các Miếu trong hoàng cung. Việc tổ chức như trong hình ảnh và clip đã đăng là đã phá bỏ truyền thống nghi lễ có tính quốc gia được UNESCO công nhận.

"Để một nhóm người lại tổ chức nghi lễ phá bỏ nghi lễ truyền thống của dòng họ Nguyễn Phúc để lại là vi phạm trắng trợn đến các quy định mang tính tâm linh, sự vi phạm này đã là tiền lệ xấu ảnh hưởng đến nghi lễ chốn linh thiêng", ông Giáp nói.

VĂN THẮNG