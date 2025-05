NTK Đỗ Mạnh Cường trở thành giám khảo đầu tiên Vietnam’s Next Top Model 2025

NTK Đỗ Mạnh Cường và Lan Khuê, Thanh Hằng, H'Hen Niê

Vietnam’s Next Top Model là chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam. Từ lần phát sóng đầu vào năm 2010 đến nay, chương trình đã trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp thời trang trong nước, không chỉ phát hiện và đào tạo những người mẫu triển vọng mà còn góp phần thay đổi cách nhìn nhận của công chúng về nghề người mẫu.

Điều tạo ra sự khác biệt của Vietnam’s Next Top Model so với các chương trình người mẫu khác là yếu tố chuyên môn. Nhiều năm qua, Vietnam’s Next Top Model là bệ phóng giúp nâng tầm người mẫu Việt, khi đưa rất nhiều những người mẫu sáng giá trong nước tỏa sáng tại những sàn diễn tại những kinh đô thời trang hàng đầu thế giới như Paris, Milan, London, New York... hay các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Những cái tên như H’Hen Niê, Ngọc Châu, Huyền Trang, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Phạm Hương, Hương Ly, Tuyết Lan, Thùy Trang... có sự thành công và trưởng thành từ chương trình.

Trở lại với cuộc thi, Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vai trò giám khảo xuyên suốt chương trình.

Đỗ Mạnh Cường và các giám khảo trong Vietnam’s Next Top Model mùa 2012

Đỗ Mạnh Cường là một trong những NTK sáng tạo và tiên phong của ngành thời trang Việt. Với phong cách thiết kế tối giản, tinh tế, đầy chiều sâu, anh định hình xu hướng, góp phần nâng tầm thời trang Việt trên bản đồ khu vực. Anh từng giữ vai trò giám khảo từ các mùa đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model, tạo nên những chuẩn mực khắt khe, chuyên nghiệp về nghề mẫu. Hiện tại, anh là người sáng lập và điều hành hai thương hiệu thời trang DMC và SIXDO, với hệ sinh thái kinh doanh bền vững.

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Với tôi, Vietnam’s Next Top Model luôn là chương trình có ý nghĩa đặc biệt vì đây là nơi tôi từng đồng hành từ những ngày đầu. Sau hơn một thập niên, quay trở lại vị trí giám khảo là trải nghiệm vừa xúc động vừa thử thách. Tôi muốn góp phần tạo nên thế hệ người mẫu mới không chỉ đẹp mà còn có tư duy, bản lĩnh và cá tính – những điều quan trọng để tồn tại và tỏa sáng trong ngành thời trang hiện nay”.

Đỗ Mạnh Cường trình làng BST mới tại New York Fashion Week

Đỗ Mạnh Cường trình làng BST mới tại Australia

Show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề của Đỗ Mạnh Cường

Show diễn Thu - Đông 2018 Mix & Match của Đỗ Mạnh Cường

Các bạn trẻ khát khao trở thành người mẫu chuyên nghiệp có thể tham gia vòng sơ tuyển mở rộng tại Hà Nội vào ngày 14-5 ở Trống Đồng Palace (65 Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) và TPHCM vào ngày 19-5 tại Grand Palace (142/18 Cộng Hòa, quận Tân Bình). Đường dây nóng liên hệ thông tin chương trình: 0976998844.

TIỂU TÂN