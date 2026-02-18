Du xuân khám phá chợ phiên trăm năm tuổi

Chợ Vé (xã Ninh Giang, TP Hải Phòng) với tuổi đời hàng trăm năm, không chỉ là nơi buôn bán mà còn là miền ký ức của biết bao thế hệ.

Chợ Vé tọa lạc ở vị trí giao thương thuận lợi, nơi từng được ví von “một tiếng gà gáy ba tỉnh cùng nghe”, kết nối Hải Dương, Thái Bình và Hải Phòng trước đây. Theo nhịp “chợ huyện một tháng sáu phiên”, chợ Vé họp vào các ngày 3, 8, 13, 18, 23, 28 Âm lịch hàng tháng. Nhịp điệu ấy đã tồn tại bao đời nay, như hơi thở đều đặn, bền bỉ của làng quê.

Những gian hàng lợp mái ngói, cửa vòm cổ kính

Bước chân vào chợ, cả một miền ký ức xưa cũ mở ra. Những gian hàng lợp mái ngói rêu phong, cửa vòm cổ kính, tường gạch đỏ nhuốm màu thời gian. Những ngày giáp tết đầu xuân, khung cảnh càng thêm rộn ràng, sung túc.

Chợ Vé bày bán những mặt hàng gắn bó mật thiết với đời sống của người dân nông thôn. Các bà, các chị mang đến chợ rổ rau tập tàng tươi rói, bó rau muống xanh non mơn mởn hay mớ rau thơm hái từ vườn nhà còn nồng mùi đất. Nơi đây còn bày bán những vật dụng khó có thể tìm thấy ở chợ thị thành như nơm, đó, lưới đánh cá, đồ mây tre đan, cây giống, con giống, thuốc lào… Mỗi món hàng đều thấp thoáng bóng dáng mảnh vườn, thửa ruộng, ao hồ, mồ hôi và sự tảo tần của người nông dân.

Những gian hàng mang hơi thở làng quê

Chợ Vé còn gây thương nhớ bởi những thức quà quê giản dị: chiếc bánh chưng nhỏ rán xèo xèo bằng mỡ lợn, viên kẹo bông mềm mại, bồng bềnh như đám mây. Đặc biệt là quán nước chè tươi giữa chợ với bộ bàn ghế gỗ ngả màu thời gian và những chiếc bát sứ cũ kỹ.

Ngày xuân mới, trong tiết trời se lạnh, giữa phiên chợ ồn ã, hai tay ấp bát chè nóng, hít hà hương thơm thanh mát, nhịp sống dường như chậm lại, những áp lực thường ngày chợt biến tan.

Sức hút của chợ quê với những đứa trẻ

Mỗi phiên chợ không chỉ là dịp để người dân “bán thứ mình có, mua thứ mình cần”, mà còn là cái cớ để người làng, người xã gặp gỡ, nói với nhau dăm ba câu chuyện mùa màng, con cái, cửa nhà... Sợi dây tình làng nghĩa xóm cứ thế thêm bền chặt.

Chợ Vé không đơn thuần là nơi mua bán. Với người lớn lên giữa phố thị, đi chợ quê là một trải nghiệm lạ lẫm mà thú vị. Còn với những ai trưởng thành từ thôn quê, trở về chợ phiên như được cầm trên tay một “tấm vé” trở lại tuổi thơ. Đó là những ngày theo bà, theo mẹ đi chợ, háo hức chờ đợi đồng quà tấm bánh. Đến chợ là để tìm lại miền ký ức ấu thơ, để tâm hồn được nuôi dưỡng bởi điều bình dị, êm đềm…

Quán nước chè tươi giữa chợ như trạm dừng của thời gian.

Giữa nhịp sống hiện đại, chợ Vé vẫn lặng lẽ lưu giữ hồn quê, tình quê. Ngày xuân, thăm chợ phiên hàng trăm năm tuổi không chỉ là một chuyến trải nghiệm, mà còn là hành trình trở về với với ký ức, với những giá trị xưa cũ bền lâu.

HẢI BÌNH