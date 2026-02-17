Những “cụ” mai tiền tỷ khoe sắc ngày mùng 1 Tết

Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, những “cụ” mai 60 - 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi rực sắc vàng trong dáng thế cổ kính, độc bản và được định giá tiền tỷ. “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”, mỗi gốc mai như kết tinh thời gian, gửi gắm ước vọng phúc lộc.

Tại làng hoa mai xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, cây mai vàng cổ thụ hơn 70 năm tuổi của ông Trần Tân (66 tuổi) mang dáng vẻ thanh thoát, trầm mặc giữa không gian vườn xuân.

Mai cổ thụ hơn 70 năm tuổi của ông Trần Tân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thuộc giống mai xuân 5 cánh có nguồn gốc từ mai xứ Huế, cây mai này do cha ông Tân trồng và phát triển hoàn toàn tự nhiên, không uốn nắn, không tạo tác, nhưng thế dáng vẫn cân đối, hài hòa.

Cây mai được trồng trước nhà tạo điểm nhấn đặc biệt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cây mai trở thành niềm tự hào của ông Tân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cây cao khoảng 5m, tán rộng gần 6m, bề hoành thân hơn 100cm, thân vươn thẳng, cành tỏa nhẹ, tạo nên vẻ đẹp khoáng đạt mà nền nã.

Trải qua chiến tranh, thăng trầm thời gian, “cụ” mai vẫn bền bỉ trổ gốc, thay lá, nở hoa đúng độ. Mỗi độ tàn đông, khi lớp lá già rơi xuống, hoa mai lại bung nở vàng tươi, thanh khiết, như giữ trọn cốt cách an nhiên tự tại suốt bao mùa gió sương.

Gốc mai vững vàng, khỏe mạnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mai khoe sắc trong ngày xuân mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Tân chia sẻ, cây mai đã gắn bó với gia đình ông và được trồng trang trọng trước nhà như một báu vật truyền đời. Dù nhiều người ngỏ ý hỏi mua với giá cao, ông vẫn quyết không bán.

Hoa mai vừa hé nở. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Suốt hàng chục năm, ông Tân đã kỳ công chăm sóc mai để mỗi năm hoa đều nở đúng thời điểm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Còn “cụ” mai hơn 60 năm tuổi của anh Trương Tấn Hùng (ở phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) cao 4,5m, được giới chơi mai xem là hàng độc bản hiếm gặp.

Thuộc giống mai đọt xanh truyền thống, cội mai bung nở sắc vàng rực rỡ, toát lên thần thái cổ kính và khí chất riêng biệt.

Cây mai hơn 60 năm tuổi của anh Hùng trưng bày tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Điểm đặc biệt của cây mai này nằm ở cấu trúc độc đáo, từ gốc lên tay cành chỉ khoảng 20cm nhưng 5 cành chính vươn ra cân đối, hài hòa, tượng trưng cho ngũ phúc.

Hoành thân đạt 90cm, hoành gốc lên đến 138cm, bộ đế nổi khối, trải đều bốn hướng, tạo thế vững chãi.

Cây mai khiến người đi ngang qua trầm trồ khen ngợi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Hùng cho biết, cây mai được ông chủ cũ hữu duyên nhượng lại.

Đây là giống mai xuân đọt xanh – dòng mai truyền thống được giới chơi cây cảnh đánh giá cao. Với độ hoàn mỹ và tính độc bản, cây hiện được định giá tiền tỷ.

Cây mai của anh Hùng nổi bật giữa nhiều hoa mai. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "cụ" mai hơn 60 tuổi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cây mai vươn cành đều, đẹp trong nắng mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hoa mai 5 cánh nở thành từng chùm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ảnh: NGUYỄN TRANG

“Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG