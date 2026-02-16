Văn hóa - Giải trí

Độc đáo bảo vật quốc gia 3 khẩu súng thần công ở Hà Tĩnh

Tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh hiện đang lưu giữ, bảo quản và trưng bày 3 khẩu súng thần công quý hiếm là bảo vật quốc gia. 

Video: Độc đáo bảo vật quốc gia 3 khẩu súng thần công ở Hà Tĩnh

Ba khẩu súng thần công này có tên gọi gồm: Bảo quốc An dân Đại tướng quân Tam vị chi nhất, Bảo quốc An dân Đại tướng quân Tam vị chi nhị và Bảo quốc An dân Đại tướng quân Tam vị chi tam.

z7537614447810_7c42c093b2fe91911b33e0c403b8bb4d.jpg
Khẩu súng thần công được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
z7537616682703_884982e27763a7ef2f4f5b56c4a86801.jpg

Ba khẩu súng thần công được làm bằng đồng, có cùng hình dáng, cùng hoa văn trang trí, kích thước, trọng lượng, chỉ có bài minh văn chữ Hán ghi ở mỗi thân súng khác nhau.

Trong đó, mỗi khẩu súng có chiều dài 243cm, đường kính nòng phía ngoài 23cm, đường kính đáy 45cm, trọng lượng hơn 1,2 tấn.

a56.jpg
Giữa súng có trục súng và đáy vành, bên trên có quai súng được tạo hình đầu rồng
z7537618145135_85d7c0e0880a7df1f9343836a3e4645b.jpg

Ba khẩu súng thần công có màu nâu xám, hình trụ tròn, thon nhỏ dần về phía miệng súng. Giữa súng có trục súng và đáy vành có tác dụng cố định súng trên giá đỡ, bên trên có quai súng được tạo hình đầu rồng.

Súng có hai vòng đai tăng cường, xung quanh có các hoa văn trang trí. Nòng súng (phía trong nơi để đạn) có đường kính 12cm; phần khóa nòng được tạo đường gờ hình tròn đồng tâm. Ở họng súng, mép miệng có các đường gân nổi...

z7537613183334_20d2f4bcfd9cbb6a6f1fc97440d5d1b9.jpg
Hoa văn chạm khắc tinh xảo trên thân súng
z7537614232326_3f1906a5f5d8ee6a89292ec45f0bd84f.jpg

Phần thân súng, chuôi súng và nòng súng đều được trang trí họa tiết hoa văn tinh tế với các đề tài truyền thống như cúc dây, rồng triều mặt nguyệt, đầu rồng, mây, chấm tròn, đường tròn đồng tâm…

Các hoa cúc dây được lồng vào nhau đối xứng bao quanh súng; rồng triều mặt nguyệt bao quanh bài minh văn chữ Hán.

Đặc biệt, nhiều chữ Hán trên thân súng ghi tên, niên đại, người đúc, kích thước, trọng lượng, mục đích, ý nghĩa của việc đúc các khẩu súng.

z7537611356750_de0f71c14489c7381f6ca16e5e89b3e5.jpg
Chữ Hán khắc trên súng
z7537611488642_e70d9d653bf6d745e6a3ad1ff2a592c2.jpg

Theo Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, 3 khẩu súng thần công là hiện vật độc bản được đúc vào năm 1821, dưới triều đại nhà Nguyễn. Đây là những khẩu súng thần công bằng đồng hiếm có, có giá trị nổi bật, tiêu biểu quốc gia vào loại bậc nhất.

Hiện vật có hoa văn trang trí bằng phương pháp đúc nổi công phu, tinh tế, không chỉ cho thấy trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật đúc súng có trọng lượng, kích thước lớn, mà còn thể hiện ở trình độ thẩm mỹ, văn hóa, khoa học cao.

aaaa.jpg
Nòng súng
z7537617767866_c6a25f5a5ccf032d0cda457de8880b87.jpg

Trước đó, vào tháng 8-2003, trong quá trình khai thác hải sản ở vùng biển gần đảo Mắt, cách Cửa Hội 35km về phía Đông, các ngư dân tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và trục vớt được 3 khẩu súng thần công nằm trong một con tàu cổ bị đắm.

z7537616303672_ecf8d43b3e257cd7762e538e122af7fe.jpg
Bài minh văn chữ Hán bị mờ
z7537615230861_4b47bf2913a97d8d1268f644795c909f.jpg

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, 3 khẩu súng thần công đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia tại quyết định số 2599/QĐ-TTg vào tháng 12-2013.

>> Một số hình ảnh khẩu súng thần công tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh:

ccc.jpg
z7537618643949_057243c940e07cebac22462ceac63151.jpg
a1.jpg
bbb.jpg
vvv.jpg
nnn.jpg
dh.jpg
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Báu vật súng thần công Hà Tĩnh Bảo vật quốc gia triều nhà Nguyễn

