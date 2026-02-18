Chùa Hương đón 25.000 khách đầu năm

Ngày 18-2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026 cho biết, 2 ngày đầu năm mới, khoảng 25.000 du khách đã về trẩy hội tại chùa Hương (Hà Nội).

Rạng sáng 18-2, Ban tổ chức lễ hội Du lịch chùa Hương 2026 ra quân triển khai đồng bộ các lực lượng phục vụ mùa lễ hội.

Siết chặt quản lý an toàn các thuyền, đò trên suối Yến

Theo thống kê, trong 2 ngày đầu năm mới đã có khoảng 25.000 lượt du khách về du xuân tại quần thể di tích và danh thắng chùa Hương. Riêng ngày 18-2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt. Lượng khách lớn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác điều hành, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức diễn ra an toàn. Tại các khu vực từng là “điểm nóng” như bến Yến, bến Thiên Trù, lối ra vào chùa Thiên Trù hay động Hương Tích... không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ước tính khoảng 25.000 lượt du khách thập phương vãn cảnh, du xuân trong 2 ngày đầu năm

Một điểm mới đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là việc siết chặt quản lý phương tiện trên suối Yến. Ban tổ chức chỉ bố trí 3 xuồng máy tại bến Yến, cầu Hội và bến Thiên Trù để xử lý tình huống khẩn cấp; các trường hợp khác buộc phải sử dụng đò chèo tay nhằm đảm bảo an toàn và giữ không gian yên tĩnh, trang nghiêm.

Công tác an toàn đường thủy được thực hiện nghiêm, không có áo phao sẽ không cho xuất bến. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hệ thống camera AI và flycam cũng được đưa vào vận hành dọc tuyến suối Yến để giám sát, hỗ trợ điều hành.

Ngày khai hội chính thức diễn ra sáng mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Ban tổ chức cho biết sẽ miễn hoàn toàn phí gửi xe ô tô tại tất cả các bãi xe, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách hành hương về Hương Sơn đầu xuân.

MAI AN