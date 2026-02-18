Mùa xuân ở miền đất hát chèo và cấy lúa

Nơi mà mùa xuân ấy anh về

Suốt mười năm xa nhà đánh giặc

Nơi có mẹ và em chăm chút

Sóng sông Trà không một lúc bình yên

Nơi mà giữa Trường Sơn anh thường nhớ về em

Nắng quá thể và những câu ca dao e thẹn

Cây lúa đương thì, cây lúa không bẽn lẽn

Em đi làm đồng không có nón bài thơ

Làn điệu chèo cứ buông nhịp lẳng lơ

Trong giai đoạn thơm hương cau, hương bưởi

Cây lúa trổ đòng đòng cho lòng anh bối rối

Phương trời nào có ánh mắt xôn xao?

Phù sa sông Hồng nhuộm dây nón quai thao

Dây nón buộc lòng anh với bờ với bến

Mùa xuân về, như lời ước hẹn

Em “sắp qua cầu

sao gõ nhịp “lưu không”?

Dẫu là con trai miền châu thổ sông Hồng

Anh vẫn cứ tin, bằng niềm tin ngờ ngợ

Nơi chim én trốn mùa đông đến ở

Lại là nơi mùa xuân mới, tụ về...

Cứ đến mùa hoa nhãn trắng bờ đê

Những đàn ong tự bay về hút mật

Anh thương mẹ ra đồng đi chân đất

Nắng rát mặt người, cái rét cắt thịt da...

Những miền đất này cứ nở đầy hoa

Mùa xuân đến với người thân thiết quá

Những gương mặt sáng bừng rất lạ

Nét đẹp quê mình đấy, Thái Bình ơi!

Nơi làn điệu chèo và cây lúa sinh đôi

Nơi mùa xuân cứ trở về bất tận

Và chiều nay biển Thái Bình dạt dào gió mặn

Dáng em về, lơ lửng sắc phù sa.

LƯƠNG MINH CỪ