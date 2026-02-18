Văn hóa - Giải trí

Mùa xuân ở miền đất hát chèo và cấy lúa

SGGP

Nơi mà mùa xuân ấy anh về
Suốt mười năm xa nhà đánh giặc
Nơi có mẹ và em chăm chút
Sóng sông Trà không một lúc bình yên

Nơi mà giữa Trường Sơn anh thường nhớ về em
Nắng quá thể và những câu ca dao e thẹn
Cây lúa đương thì, cây lúa không bẽn lẽn
Em đi làm đồng không có nón bài thơ

Làn điệu chèo cứ buông nhịp lẳng lơ
Trong giai đoạn thơm hương cau, hương bưởi
Cây lúa trổ đòng đòng cho lòng anh bối rối
Phương trời nào có ánh mắt xôn xao?

Phù sa sông Hồng nhuộm dây nón quai thao
Dây nón buộc lòng anh với bờ với bến
Mùa xuân về, như lời ước hẹn
Em “sắp qua cầu

sao gõ nhịp “lưu không”?

Dẫu là con trai miền châu thổ sông Hồng
Anh vẫn cứ tin, bằng niềm tin ngờ ngợ
Nơi chim én trốn mùa đông đến ở
Lại là nơi mùa xuân mới, tụ về...

Cứ đến mùa hoa nhãn trắng bờ đê
Những đàn ong tự bay về hút mật
Anh thương mẹ ra đồng đi chân đất
Nắng rát mặt người, cái rét cắt thịt da...

Những miền đất này cứ nở đầy hoa
Mùa xuân đến với người thân thiết quá
Những gương mặt sáng bừng rất lạ
Nét đẹp quê mình đấy, Thái Bình ơi!

Nơi làn điệu chèo và cây lúa sinh đôi
Nơi mùa xuân cứ trở về bất tận
Và chiều nay biển Thái Bình dạt dào gió mặn
Dáng em về, lơ lửng sắc phù sa.

LƯƠNG MINH CỪ

Từ khóa

Đòng Đòng Nón bài thơ Đương thì Quá thể Biển Thái Bình Sông Trà Gõ nhịp Thơm hương Đi chân Chim én

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn