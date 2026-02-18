Hơn 4.000 cuốn Báo Xuân SGGP đến bạn đọc Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đồng Nai

Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Văn phòng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ đã phát hành hơn 4.000 cuốn Báo Xuân Bính Ngọ 2026 đến bạn đọc trong khu vực, gồm Xuân Nhật báo và Xuân Đầu tư tài chính.

Báo được chuyển đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và một phần các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước).

Báo Xuân SGGP đến tay lãnh đạo ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai

Nhiều bạn đọc đánh giá Báo Xuân Bính Ngọ 2026 trình bày đẹp, hấp dẫn, nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh sinh động tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, TPHCM và các địa phương.

Báo Xuân SGGP đến với cán bộ Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai

Báo Xuân được xem là món ăn tinh thần của cán bộ, đảng viên và người dân trong khu vực trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Báo Xuân SGGP đến với đồng bào dân tộc khu phố Bình Minh, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai

Báo Xuân SGGP đến tay cán bộ hưu trí xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại diện báo SGGP khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ tặng báo Xuân đến lãnh đạo Sở KH-CN Đồng Nai

Tặng Báo xuân SGGP cho đại biểu tham dự hội nghị ở xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai

Cán bộ xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk đọc báo Xuân SGGP Đầu tư Tài chính

Báo Xuân SGGP đến với người dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Báo Xuân SGGP đến với cán bộ Sở VH-TT-DL Lâm Đồng

Nhân viên bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray xem Báo xuân SGGP

