Hơn 4.000 cuốn Báo Xuân SGGP đến bạn đọc Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đồng Nai
SGGPO
Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Văn phòng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ đã phát hành hơn 4.000 cuốn Báo Xuân Bính Ngọ 2026 đến bạn đọc trong khu vực, gồm Xuân Nhật báo và Xuân Đầu tư tài chính.
Báo được chuyển đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và một phần các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước).
Nhiều bạn đọc đánh giá Báo Xuân Bính Ngọ 2026 trình bày đẹp, hấp dẫn, nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh sinh động tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, TPHCM và các địa phương.
Báo Xuân được xem là món ăn tinh thần của cán bộ, đảng viên và người dân trong khu vực trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.