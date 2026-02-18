Văn hóa - Giải trí

Phát hành báo xuân SGGP đến lãnh đạo HĐND tỉnh Đồng Nai

Hơn 4.000 cuốn Báo Xuân SGGP đến bạn đọc Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đồng Nai

SGGPO

Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Văn phòng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ đã phát hành hơn 4.000 cuốn Báo Xuân Bính Ngọ 2026 đến bạn đọc trong khu vực, gồm Xuân Nhật báo và Xuân Đầu tư tài chính.

Báo được chuyển đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và một phần các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước).

Báo Xuân SGGP đến tay lãnh đạo ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.jpg
Báo Xuân SGGP đến tay lãnh đạo ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai

Nhiều bạn đọc đánh giá Báo Xuân Bính Ngọ 2026 trình bày đẹp, hấp dẫn, nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh sinh động tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, TPHCM và các địa phương.

Bán Xuân SGGP đến với cán bộ Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai.jpg
Báo Xuân SGGP đến với cán bộ Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai

Báo Xuân được xem là món ăn tinh thần của cán bộ, đảng viên và người dân trong khu vực trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Báo Xuân SGGP đến với đồng bào dân tộc khu phố Bình Minh, phướng Phước Bình, tỉnh Đồng Nai.jpg
Báo Xuân SGGP đến với đồng bào dân tộc khu phố Bình Minh, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai
Báo Xuân SGGP đến tay cán bộ hưu trí xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai.jpg
Báo Xuân SGGP đến tay cán bộ hưu trí xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đại diện báo SGGP khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ tặng báo Xuân cho lãnh đạo Sở KH-CN Đồng Nai.jpg
Đại diện báo SGGP khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ tặng báo Xuân đến lãnh đạo Sở KH-CN Đồng Nai
Tặng Báo xuân SGGP cho đại biểu tham dự hội nghị ở xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai.jpg
Tặng Báo xuân SGGP cho đại biểu tham dự hội nghị ở xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai
Cán bộ xã Kro6ng Nô, tình Đắk Lắk đọc báo Xuân SGGP Đầu tư Tài chính.jpg
Cán bộ xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk đọc báo Xuân SGGP Đầu tư Tài chính
Báo Xuân SGGP đến với người dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.jpg
Báo Xuân SGGP đến với người dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Báo Xuân SGGP đến với cán bộ Sở VHTT=DL Lâm Đồng.jpg
Báo Xuân SGGP đến với cán bộ Sở VH-TT-DL Lâm Đồng
z7543424332967_ecc756ca06dc4d8f89dcce4a24be9560.jpg
Nhân viên bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray xem Báo xuân SGGP
NÔNG NGÂN - ĐOÀN KIÊN - MAI CƯỜNG - HỮU PHÚC

Từ khóa

Báo Xuân Bính Ngọ 2026 Phố Bình Minh Ia Hiao Báo Xuân Bà Rịa – Vũng Tàu Phước Bình Món ăn tinh thần Phú Hòa Đắk Lắk Sở Văn hóa Thông tin

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn